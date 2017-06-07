Международная федерация тенниса признала россиянку Потапову лучшей юниоркой 2016 года
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова признана лучшей юниоркой (игроки до 18 лет) по версии Международной федерации тенниса (ITF) 2016 года. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Во вторник в Париже во время проведения Открытого чемпионата Франции прошла торжественная церемония ITF World Champions Dinner. На ней награждали лучших юниоров 2016 года. Потапова была признана сильнейшей юниоркой, серб Миомир Кечманович — лучшим юниором.
В 2016 году Потапова одержала победу на юниорском Уимблдоне. На данный момент она участвует в юниорском турнире Открытого чемпионата Франции. Во вторник она в двух сетах обыграла американку Элизию Болтон и вышла в 1/8 финала.
«Я помню тот сумасшедший момент, когда у меня было семь матчболов, — вспомнила 16-летняя Потапова свою победу на Уимблдоне. — Каждый день я получала позитивный опыт, каждый день имел свою историю».
Потапова в марте выиграла турнир ITF в бразильской Куритибе. На данный момент россиянка занимает 295-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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