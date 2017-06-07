Книга об Агнешке Радваньской выйдет 19 июля

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Она была написана польским журналистом Артуром Ролаком, который освещал и следил за карьерой Радваньской ещё со времён её выступления в юниорах. Сама Агнешка назвала эту книгу «первым авторизованным изданием» о себе.