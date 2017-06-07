Николас Альмагро успешно перенёс операцию
Испанский теннисист Николас Альмагро был прооперирован в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает испанское издание Sport.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что в матче второго круга «Ролан Гаррос» Альмагро получил травму, после которой ему пришлось делать операцию на внутреннем мениске левого колена. Предположительно, он сможет вернуться к тренировкам через
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