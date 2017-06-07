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7 июня 2017, 10:13 | Теннис | GoTennis.ru

Николас Альмагро успешно перенёс операцию

Испанский теннисист Николас Альмагро был прооперирован в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Испанский теннисист <span class=error>Николас</span> Альмагро был <span class=error>прооперирован</span> в понедельник 5 июня. Об этом сообщает испанское издание Sport. Увеличить
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Напомним, что в матче второго круга «Ролан Гаррос» Альмагро получил травму, после которой ему пришлось делать операцию на внутреннем мениске левого колена. Предположительно, он сможет вернуться к тренировкам через шесть-восемь недель.
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