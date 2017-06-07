Сегодня день рождения у Екатерины Макаровой!

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Екатерина Макарова родилась 7 июня 1988 года в Москве. Мать спортсменки зовут Ольга, отца — Валерий. У Екатерины есть брат Андрей. Первые шаги в теннисе она сделала в возрасте шести лет.

Профессиональную карьеру Макарова начала в 2004 году. За время выступлений выиграла два турнира WTA, заработав при этом $10,505,303 призовых.

Лучшим достижением Макаровой на турнирах «Большого шлема» стали выходы в полуфинал Australian Open в 2015 году и US Open в 2014 году. 11 мая 2015 года россиянка поднялась на восьмое место в рейтинге WTA — самое высокое в своей карьере.

Серьёзных успехов Екатерина добилась в парном разряде. Она выиграла десять турниров WTA. В 2012 году вместе с бразильцем Бруно Соарешем первенствовала на US Open в миксте, а в 2013 году вместе своей соотечественницей Еленой Весниной стала победительницей «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Также она является чемпионкой US Open, где вместе с Еленой Весниной добилась победы в сезоне 2014 года. В 2016 году Макарова и Веснина стали победительницами Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. В настоящее время Макарова занимает 40-ю позицию в рейтинге WTA.

В свободное время теннисистка увлекается прослушиванием музыки, а также любит встречаться с друзьями, ходить по магазинам и готовить.

На Открытом первенстве Франции, которое в эти дни проходит в Париже, Макарова дошла до стадии второго раунда соревнований, где уступила украинке Лесе Цуренко.