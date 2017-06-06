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6 июня 2017, 22:58 | Теннис | Р-Спорт

Бащински сыграет с Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Представительница Швейцарии Тимя Бащински вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, где сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Представительница Швейцарии Тимя Бащински вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису где сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Увеличить
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Бащински, посеянная под 30-м номером, в четвертьфинале была сильнее 13-й ракетки турнира француженки Кристины Младенович — 6:4. 6:4. Матч продолжался 1 час 49 минут.

Остапенко в своем четвертьфинале победила Каролину Возняцки (Дания, 11-й номер посева) — 4:6, 6:2, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.
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