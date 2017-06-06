Совет ITF поддержал изменения в формате КД и КФ с 2018 года

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С 2018 года одиночные матчи будут проходить до победы в двух сетах, а не пяти, как сейчас. При этом парная встреча в субботу будет проводиться до победы в трёх партиях.

Согласно предложенному варианту, финалисты Кубка Дэвиса и Кубка Федерации гарантированно будут проводить дома матчи стартового раунда в следующем году. Также совет изучает возможность проведения финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации на нейтральной территории с 2018 года.

Для внедрения новшеств они должны быть одобрены на генеральной ассамблее ITF, которая состоится в августе во Вьетнаме.