Наталья Вихлянцева покидает соревнования в Боле
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Боле (Хорватия), проиграв в двух сетах румынке Александре Каданцу, — 4/6, 3/6.
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За время матча, продлившегося 1 час 38 минут, 74-я ракетка мира, 20-летняя Вихлянцева, трижды брала подачу соперницы, сделала два эйса и пять двойных ошибок. 27-летняя Александра, занимающая 235-е место мировой классификации, реализовала шесть
Во втором круге соревнований Каданцу сыграет с хорваткой Терезой Мрдезой.
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