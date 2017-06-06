Наталья Вихлянцева покидает соревнования в Боле

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За время матча, продлившегося 1 час 38 минут, 74-я ракетка мира, 20-летняя Вихлянцева, трижды брала подачу соперницы, сделала два эйса и пять двойных ошибок. 27-летняя Александра, занимающая 235-е место мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Каданцу сыграет с хорваткой Терезой Мрдезой.