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https://sport.mail.ru/news/tennis/29993938/
6 июня 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Потапова прошла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции среди юниоров, обыграв в двух сетах американку Элишу Болтон, — 6/3, 6/0.

Российская теннисистка Анастасия <span class=error>Потапова</span> преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции среди юниоров обыграв в двух сетах американку <span class=error>Элишу</span> <span class=error>Болтон</span> — 6/3 6/0. Увеличить
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За 56 минут матча 16-летняя Анастасия реализовала шесть брейк-пойнтов и пять раз ошибалась при подаче. 17-летняя Болтон дважды брала подачу соперницы, выполнила один эйс и и допустила две двойные ошибки.

В третьем круге турнира Потапова сыграет с ещё одной россиянкой, Мартой Пайгиной.
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