Анастасия Потапова прошла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

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За 56 минут матча 16-летняя Анастасия реализовала шесть брейк-пойнтов и пять раз ошибалась при подаче. 17-летняя Болтон дважды брала подачу соперницы, выполнила один эйс и и допустила две двойные ошибки.

В третьем круге турнира Потапова сыграет с ещё одной россиянкой, Мартой Пайгиной.