Анастасия Потапова прошла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Потапова преодолела барьер второго раунда Открытого чемпионата Франции среди юниоров, обыграв в двух сетах американку Элишу Болтон, — 6/3, 6/0.
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За 56 минут матча 16-летняя Анастасия реализовала шесть
В третьем круге турнира Потапова сыграет с ещё одной россиянкой, Мартой Пайгиной.
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