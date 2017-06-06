Линдсэй Дэвенпорт: Шараповой необходимо как можно больше игровой практики
Экс-первая ракетка мира, американка Линдсэй Дэвенпорт, поделилась ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой в травяной части сезона.
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«Безусловно, Марии нужно как можно больше игровой практики на травяном покрытии. Квалификации Уимблдона ничем не отличается от квалификации других турниров. Она проводится не на кортах Уимблдона, а совершенно в другом клубе, в котором корты совсем другие.
Шараповой предстоит провести много матчей, ведь она собирается также выступать в Бирмингеме, затем в квалификации Wimbledon, после чего — в основной сетке. Было заметно, что после Штутгарта и Мадрида она несколько сдала в физическом плане, но это временное явление. Рада, что она вновь играет, — цитирует Дэвенпорт Tennis World.
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