Линдсэй Дэвенпорт: Шараповой необходимо как можно больше игровой практики

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«Безусловно, Марии нужно как можно больше игровой практики на травяном покрытии. Квалификации Уимблдона ничем не отличается от квалификации других турниров. Она проводится не на кортах Уимблдона, а совершенно в другом клубе, в котором корты совсем другие.

Шараповой предстоит провести много матчей, ведь она собирается также выступать в Бирмингеме, затем в квалификации Wimbledon, после чего — в основной сетке. Было заметно, что после Штутгарта и Мадрида она несколько сдала в физическом плане, но это временное явление. Рада, что она вновь играет, — цитирует Дэвенпорт Tennis World.