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https://sport.mail.ru/news/tennis/29991493/
6 июня 2017, 11:39 | Теннис | GoTennis.ru

Впервые с 1979 года все четвертьфиналистки «мэйджора» ещё ни разу не были чемпионками

Победительницей «Ролан Гаррос» этого года станет теннисистка, ранее никогда не побеждавшая на турнирах «Большого шлема».

Победительницей <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> этого года станет теннисистка ранее никогда не побеждавшая на турнирах Большого шлема. Увеличить
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В ¼ финала сыграют экс-финалистки «мэйджоров» датчанка Каролин Возняцки, румынка Симона Халеп в чешка Каролина Плишкова.

Остальные участницы четвертьфинала, кроме швейцарки Тимеа Бачински, уже повторили или превзошли свои лучшие результаты на «Шлемах».
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