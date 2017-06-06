Впервые с 1979 года все четвертьфиналистки «мэйджора» ещё ни разу не были чемпионками
Победительницей «Ролан Гаррос» этого года станет теннисистка, ранее никогда не побеждавшая на турнирах «Большого шлема».
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В ¼ финала сыграют
Остальные участницы четвертьфинала, кроме швейцарки Тимеа Бачински, уже повторили или превзошли свои лучшие результаты на «Шлемах».
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