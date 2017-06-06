Повышенные меры безопасности будут приняты во время Уимблдона-2017

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Отмечается, что впервые в 140-летней истории турнира контрольно-пропускные пункты для досмотра болельщиков будут расположены на дорогах, окружающих «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета». На постах и в городе будут регулярно нести дежурство дополнительные силы правопорядка, в том числе вооруженные сотрудники полиции.

В квалификации соревнований выступит россиянка Мария Шарапова, для которой Уимблдон станет первым турниром серии Большого шлема после 15-месячной дисквалификации. Квалификация Уимблдона-2017 пройдет с 26 по 29 июня. Основная часть турнира состоится с 3 по 16 июля.

«Служба столичной полиции работает в тесном сотрудничестве с организаторами в рамках подготовки к Уимблдону. Мы не будем обсуждать конкретные меры, которые будут приняты. Однако, в свете последних событий, в числе которых атака в Манчестере, операция будет тщательно пересмотрена. Будут применены различные тактики, некоторые — очень заметные, такие как повышенная физическая защита, а некоторые будут незаметны для публики, как например привлечение вооруженных полицейских», — приводит издание сообщение ведомства.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

22 мая произошел взрыв в Манчестере на крытом стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе. В результате теракта погибли 22 человека и 75 получили ранения.