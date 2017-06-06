Повышенные меры безопасности будут приняты во время Уимблдона-2017
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полиция Лондона после терактов на территории Великобритании предпримет повышенные меры безопасности во время Уимблдонского теннисного турнира, второго турнира серии Большого шлема (призовой фонд — более €36 млн). Об этом сообщает издание Тelegraph со ссылкой на ведомство.
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Отмечается, что впервые в 140-летней истории турнира
В квалификации соревнований выступит россиянка Мария Шарапова, для которой Уимблдон станет первым турниром серии Большого шлема после 15-месячной дисквалификации. Квалификация Уимблдона-2017 пройдет с 26 по 29 июня. Основная часть турнира состоится с 3 по 16 июля.
«Служба столичной полиции работает в тесном сотрудничестве с организаторами в рамках подготовки к Уимблдону. Мы не будем обсуждать конкретные меры, которые будут приняты. Однако, в свете последних событий, в числе которых атака в Манчестере, операция будет тщательно пересмотрена. Будут применены различные тактики, некоторые — очень заметные, такие как повышенная физическая защита, а некоторые будут незаметны для публики, как например привлечение вооруженных полицейских», — приводит издание сообщение ведомства.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка
22 мая произошел взрыв в Манчестере на крытом стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе. В результате теракта погибли 22 человека и 75 получили ранения.
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