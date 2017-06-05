Без России в одиночке, с надеждой в паре. Итоги дня Roland Garros

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УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ МАРРЭЯ И ДВЕ БАРАНКИ НИШИКОРИ

Карен Хачанов, неожиданно оставшийся последним представителем России в одиночных сетках Открытого чемпионата Франции, завершил выступление на стадии четвертого круга. Но у него был более чем достойный соперник: первая ракетка мира Энди Маррэй провел матч на очень высоком уровне, практически не оставив россиянину шансов. Но и Хачанов ошибался больше, чем в предыдущих поединках Британец вышел в четвертьфинал в шестой раз подряд (не считая пропуска турнира в 2013-м) и теперь сыграет с Кеи Нишикори.

Японец обыграл испанского ветерана Фернандо Вердаско после того, как получил «баранку» в первом сете. В четвертой партии восьмой «сеяный» вернул оппоненту должок — 0:6, 6:4, 6:4, 6:0. Любопытно, но сеты «под ноль», похоже, становятся визитной карточкой азиатского теннисиста — одну из партий Чон Хену в предыдущем раунде он тоже проиграл всухую.

Еще одну четвертьфинальную пару составят чемпион-2015 Стэн Вавринка, обыгравший Гаэля Монфиса и оставивший мужской Roland Garros без французского представительства, и Марин Чилич, который сыграл всего полтора сета против Кевина Андерсона, прежде чем тот снялся. Хорват вошел в восьмерку сильнейших на грунтовом «Шлеме» впервые в карьере и теперь в его активе — четвертьфиналы всех четырех мэйджоров.

ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕРБИ

Впервые за долгое время за французских мужчин придется отдуваться девушкам. К первой ракетке Франции Кристине Младенович в четвертьфинале присоединилась и вторая — Каролин Гарсия, переигравшая третью — Ализе Корне. Публика, сходящая с ума и теряющая самообладание, когда француженки играют с иностранками, в понедельник вечером на корте имени Филиппа Шатрие вела себя предельно корректно. Были, конечно, персональные поклонники и у Ализе, и у Каро, но граней приличия, как накануне во встрече Младенович с Гарбинье Мугурусой, никто не переходил.

В концовке напряжение было настолько велико, что ни одной из девушек не удавалось удержать свою подачу. Гарсия выручило то, что у нее в запасе был ранний брейк. При счете 4:5 она под ноль взяла еще одну чужую подачу и праздновала победу — 6:2, 6:4. Соперницей Гарсия будет вторая «сеяная» Каролина Плишкова: она отменила сенсацию, переиграв в трех сетах Веронику Сепеде Роиг, ранее сильно расстроившую Анастасию Павлюченкову.

ДОСРОЧНЫЙ ФИНАЛ

В другом четвертьфинале сыграют две девушки, чьи имена звучат чаще всего, когда речь заходит о фаворитке женского турнира — Симона Халеп и Элина Свитолина. Румынка разгромила обидчицу Елены Весниной Карлу Суарес Наварро, а вот украинка спасла матч с Петрой Мартич, уступая 2:5 в третьем сете. Халеп и Свитолина встречались совсем недавно в финале турнира в Риме, и тогда победа осталась за представительницей Украины. Но в Париже румынка выглядит намного убедительнее.

РУССКИЙ ПЕРВЫЙ КОРТ

Сразу три парных матча с участием россиянок состоялись на первом корте, той самой арене, где два невероятных матча вытащила Светлана Кузнецова. Правда, на этот раз первая ракетка России оказалась побежденной — они вместе с Кристиной Младенович уступили первым «сеяным» Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржовой. Таким образом, напарница россиянки не смогла защитить титул, завоеванный год назад вместе с Гарсия.

Прошлогодние финалистки и олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли непростой матч у Марии Мартинес Санчес и Андреа Клепач — 3:6, 6:3, 6:2. Теперь они сыграют с чешским дуэтом Люси Градецка/Катерина Синякова. А Анастасия Павлюченкова, оказавшаяся на корте в компании с тремя австралийками, завершила борьбу и в парном разряде и попрощается с Roland Garros. Они вместе с Дарьей Гавриловой потерпели поражение от Кэйси Делакуа и Эшли Барти.