Определились все четвертьфинальные пары на женском «Ролан Гаррос»
Стали известны все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
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В понедельник в столице Франции завершились заключительные матчи четвертого раунда, после чего определились все четвертьфиналые пары турнира.
В четвертьфинале между собой сыграют следующие теннисистки:
Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Возняцки (Дания, 11-й номер посева),
Кристина Младенович (Франция, 13-й) — Тимя Бачински (Швейцария, 30-й),
Элина Свитолина (Украина, 5-й) — Симона Халеп (Румыния, 3-й),
Каролин Гарсия (Франция, 28-й) — Каролина Плишкова (Чехия, 2-й).
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