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5 июня 2017, 22:38 | Теннис | Р-Спорт

Определились все четвертьфинальные пары на женском «Ролан Гаррос»

Стали известны все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

Стали известны все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису который проходит в Париже. Увеличить
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В понедельник в столице Франции завершились заключительные матчи четвертого раунда, после чего определились все четвертьфиналые пары турнира.

В четвертьфинале между собой сыграют следующие теннисистки:

Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Возняцки (Дания, 11-й номер посева),

Кристина Младенович (Франция, 13-й) — Тимя Бачински (Швейцария, 30-й),

Элина Свитолина (Украина, 5-й) — Симона Халеп (Румыния, 3-й),

Каролин Гарсия (Франция, 28-й) — Каролина Плишкова (Чехия, 2-й).
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