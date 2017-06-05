Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции
Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв Веронику Сепеде Ройг со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
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Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» Roland Garros.
Общий призовой фонд 32 017 500 евро.
Открытые корты, грунт.
Женщины.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Плишкова Кар. (Чехия, 2) — Сепеде Ройг (Парагвай) — 2:6, 6:3, 6:4.
Гарсия К. (Франция, 28) — Корне (Франция) — 6:2, 6:4.
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