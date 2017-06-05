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5 июня 2017, 22:37 | Теннис | Спорт-Экспресс

Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв Веронику Сепеде Ройг со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Чешка Каролина <span class=error>Плишкова</span> вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции обыграв Веронику <span class=error>Сепеде</span> <span class=error>Ройг</span> со счетом 2:6 6:3 6:4. Увеличить
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Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» Roland Garros.

Общий призовой фонд 32 017 500 евро.

Открытые корты, грунт.

Женщины.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Плишкова Кар. (Чехия, 2) — Сепеде Ройг (Парагвай) — 2:6, 6:3, 6:4.

Гарсия К. (Франция, 28) — Корне (Франция) — 6:2, 6:4.
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