Французская теннисистка Каролин Гарсия пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Француженка Каролин Гарсия преодолела барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
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В понедельник Каролин Гарсия в двух сетах переиграла свою соотечественницу Ализе Корне — 6:2, 6:4. Поединок продолжался полтора часа.
В четвертьфинале Гарсия сыграет с победительницей матча между парагвайкой Вероникой Сепеде Ройг и второй ракеткой турнира чешкой Каролиной Плишковой.
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