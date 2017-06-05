Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29986658/
5 июня 2017, 20:59 | Теннис | Р-Спорт

Французская теннисистка Каролин Гарсия пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Француженка Каролин Гарсия преодолела барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

Француженка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> преодолела барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции по теннису который проходит в Париже. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник Каролин Гарсия в двух сетах переиграла свою соотечественницу Ализе Корне — 6:2, 6:4. Поединок продолжался полтора часа.

В четвертьфинале Гарсия сыграет с победительницей матча между парагвайкой Вероникой Сепеде Ройг и второй ракеткой турнира чешкой Каролиной Плишковой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
5 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота