Белорусская теннисистка Александра Саснович удостоена премии Heart Award
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович во второй раз удостоена премии Кубка Федерации Heart Award, сообщили БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Премия Heart Award вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде. В этом году в составе сборной Беларуси Александра Саснович обыграла голландских теннисисток Кики Бертенс и Михаэллу Крайчек, а также швейцарок Викторию Голубич и Тимеа Бачински. Год назад Александра Саснович впервые была удостоена этой престижной премии.
В апреле нынешнего года обладательницей Heart Award стала еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также успешно играет в матчах Кубка Федерации за сборную Беларуси. В 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска Виктория Азаренко.
Женская сборная Беларуси в этом сезоне впервые сумела пробиться в финал Кубка Федерации, обыграв команды Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2). В ноябре белорускам предстоит провести решающий матч неофициального командного чемпионата мира с теннисистками США. Финал состоится
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter