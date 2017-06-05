Белорусская теннисистка Александра Саснович удостоена премии Heart Award

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Премия Heart Award вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде. В этом году в составе сборной Беларуси Александра Саснович обыграла голландских теннисисток Кики Бертенс и Михаэллу Крайчек, а также швейцарок Викторию Голубич и Тимеа Бачински. Год назад Александра Саснович впервые была удостоена этой престижной премии.

В апреле нынешнего года обладательницей Heart Award стала еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также успешно играет в матчах Кубка Федерации за сборную Беларуси. В 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска Виктория Азаренко.