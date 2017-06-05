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5 июня 2017, 19:16 | Теннис | Спорт-Экспресс

Вавринка стал последним четвертьфиналистом Roland Garros

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он одолел Гаэля Монфиса из Франции.

Швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он одолел <span class=error>Гаэля</span> <span class=error>Монфиса</span> из Франции. Увеличить
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В ¼ финала он встретится с Марином Чиличем из Хорватии.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира:

Маррэй — Нишикори.

Вавринка — Чилич.

Карреньо Буста — Надаль.

Тим — Джокович.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вавринка (Швейцария, 3) — Монфис Г. (Франция, 15) — 7:5, 7:6 (9:7), 6:2.
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