Вавринка стал последним четвертьфиналистом Roland Garros
Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он одолел Гаэля Монфиса из Франции.
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В ¼ финала он встретится с Марином Чиличем из Хорватии.
Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира:
Маррэй — Нишикори.
Вавринка — Чилич.
Карреньо Буста — Надаль.
Тим — Джокович.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вавринка (Швейцария, 3) — Монфис Г. (Франция, 15) — 7:5, 7:6 (9:7), 6:2.
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