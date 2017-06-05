Карен Хачанов: Top-40? Это шаг на пути к большой цели

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— Каким вы представляли себе Roland Garros, когда были маленьким?

— Были мечты выиграть «Большой шлем». Roland Garros и US Open — мои любимые турниры.

— Год назад вы проиграли на Открытом чемпионате Франции во втором круге квалификации, сегодня сыграли в 1/8 финала с первой ракеткой мира. Как вы изменились за прошедшее время как игрок и как человек?

— Вырос во всех показателях в плане игры, во всех аспектах — в психологии, в фитнесе. Во всем прибавил, и это дает результат. Как человек, конечно, тоже вырос. Научился лучше сдерживать эмоции.

— Каким был для вас матч с Энди Маррэем?

— Конечно, не здорово проигрывать, но я в этом матче получил полезный опыт. Сыграл на центральном корте. Он огромный, и я получал удовольствие от нахождения там. Выходя туда после маленьких кортов, испытываешь немного другие ощущения. Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться. Нужно отдать должное Энди. Может быть, в какие-то моменты я действительно мог сыграть лучше, но он первая ракетка мира тоже не просто так.

— Вы впервые играли с теннисистом из Top-5. Что вы узнали для себя в этом матче?

— Что нужно держать фокус все время, а в трудные моменты делать то, что требуется, не допускать глупых ошибок. В общем, держать концентрацию на протяжении всего матча.

— Каковы ваши планы на ближайшие недели?

— Планирую играть полный травяной сезон. Сейчас вернусь в Барселону — все-таки давно меня там не было, и мы с тренерами решим, как быть дальше. Я заявлен на турниры в Штутгарте, Галле, Анталье и на Уимблдон, но посмотрим, стоит ли играть все.

— На этом Roland Garros вы играли каждый день. Усталость сказалась?

— Скорее, эмоциональная. Хотя физическая тоже присутствует. Турнир длинный, каждый матч в формате пяти сетов. Топ-игроки уже десять лет выступают в таком режиме, а мне нужно привыкать и работать над концентрацией.

— В следующий понедельник вы вновь подниметесь на высшее место в своей карьере войдете в Top-40. Чувствуете, что становитесь в теннисной элите своим?

— Смотря, что понимать под элитой. Конечно, я рад, что продвигаюсь вверх и добиваюсь результата. Как я уже говорил, что фокусируюсь на работе — своей и своей команды. Поставленные мною цели — гораздо выше, чем Top-40. Надеюсь, их достичь. А это как один, промежуточный шаг.

— Когда вы были помоложе, говорили, что излишнее внимание к вам может отвлекать. Сейчас вы стали первой ракеткой России, показали хороший результат на «Большом шлеме», внимание будет только повышаться. Сложно с этим справиться?

— Стараюсь не думать об этом. Если представить, каким может быть давление на того же Маррэя или Джоковича, когда они первый и второй в мире… Пытаюсь справляться. Я иду к своим целям. И, в принципе, понятно, чем выше поднимаешься, тем выше давление и больше внимания.

— Вы москвич, который является резидентом Дубая и тренируется в Барселоне. Где вы чувствуете себя, как дома?

— В Москве, конечно. Там у меня семья, родители, друзья. Я же из России. В Барселоне моя тренировочная база, потому что оттуда моя команда. И в Дубае тоже, бывает, работаем иногда.

— А ваша супруга, о который вы рассказали коллегам по ходу этого турнира?

— Она всегда, везде со мной. На турниры будет потихоньку ездить, раньше не особо удавалось, потому что ей нужно было закончить магистратуру.

— Вы, в отличие от многих своих сверстников, не очень активны в социальных сетях.

— Действительно, выставлять на показ личную жизнь я не люблю. Все мои соцсети основаны на мне и моей спортивной карьере, а никак не на личной жизни. На то она и личная, чтобы оставаться только моей. Семья, друзья и все, кто нужно, знают, что надо, а остальным это зачем? И так в мире много завистников и прочего.