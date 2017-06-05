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https://sport.mail.ru/news/tennis/29985748/
5 июня 2017, 19:06 | Теннис | Чемпионат.com

Аншба вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» среди девушек, обыграв Костюк

17-летняя российская теннисистка Амина Аншба вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции среди девушек, в трёх сетах обыграв 14-летнюю украинку Марту Костюк, получившую от организаторов 4-й номер посева, со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.

17-летняя российская теннисистка Амина <span class=error>Аншба</span> вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции среди девушек в трёх сетах обыграв 14-летнюю украинку Марту <span class=error>Костюк</span> получившую от организаторов 4-й номер посева со счётом 3:6 7:6 (7:5) 6:3. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 час 19 минут. Аншба реализовала семь из 13 брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки на подаче. На счету Костюк один эйс, пять двойных ошибок и шесть брейков.

Ещё три россиянки: Алина Чараева, Варвара Грачева и Анастасия Харитонова — по итогам матчей второго раунда не смогли выйти в третий круг.
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