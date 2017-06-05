Андерсон не смог доиграть матч четвертого круга Roland Garros против Чилича
Хорват Марин Чилич вышел в четвертьфинал Roland Garros.
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Его соперник по встрече четвертого круга южноафриканец Кевин Андерсон отказался от борьбы во втором сете.
В четвертьфинале Чилич сыграет против победителя матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Гаэль Монфис (Франция).
Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» Roland Garros.
Общий призовой фонд 32 017 500 евро.
Открытые корты, грунт.
Мужчины.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Чилич (Хорватия, 7) — Андерсон (ЮАР) — 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока.
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