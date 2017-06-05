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5 июня 2017, 19:04 | Теннис | Спорт-Экспресс

Андерсон не смог доиграть матч четвертого круга Roland Garros против Чилича

Хорват Марин Чилич вышел в четвертьфинал Roland Garros.

Хорват Марин <span class=error>Чилич</span> вышел в четвертьфинал Roland Garros. Увеличить
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Его соперник по встрече четвертого круга южноафриканец Кевин Андерсон отказался от борьбы во втором сете.

В четвертьфинале Чилич сыграет против победителя матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Гаэль Монфис (Франция).

Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» Roland Garros.

Общий призовой фонд 32 017 500 евро.

Открытые корты, грунт.

Мужчины.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Чилич (Хорватия, 7) — Андерсон (ЮАР) — 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока.
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