Кузнецова и Младенович не смогли пройти в четвертьфинал парного Roland Garros

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кузнецова и Младенович один раз взяли подачу соперниц и не допускали двойных ошибок. Бетани и Люси реализовали четыре брейк-пойнта и один раз ошиблись при подаче.

В четвертьфинале турнира Маттек-Сэндс и Шафаржова сыграют с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянской Франческой Скьявоне.