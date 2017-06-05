Кузнецова и Младенович не смогли пройти в четвертьфинал парного Roland Garros
Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович не сумели преодолеть барьер 1/8 финала парного «Ролан Гаррос», проиграв американке Бетани
Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой, — 4/6, 2/6.
Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кузнецова и Младенович один раз взяли подачу соперниц и не допускали двойных ошибок. Бетани и Люси реализовали четыре
В четвертьфинале турнира
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