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https://sport.mail.ru/news/tennis/29984960/
5 июня 2017, 17:39 | Теннис | GoTennis.ru

Кузнецова и Младенович не смогли пройти в четвертьфинал парного Roland Garros

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович не сумели преодолеть барьер 1/8 финала парного «Ролан Гаррос», проиграв американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой, — 4/6, 2/6.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кузнецова и Младенович один раз взяли подачу соперниц и не допускали двойных ошибок. Бетани и Люси реализовали четыре брейк-пойнта и один раз ошиблись при подаче.

В четвертьфинале турнира Маттек-Сэндс и Шафаржова сыграют с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянской Франческой Скьявоне.
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