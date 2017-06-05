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https://sport.mail.ru/news/tennis/29984734/
5 июня 2017, 17:24 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Кеи Нишикори в четырёх сетах одолел Фернандо Вердаско

Японский теннисист Кеи Нишикори преодолел барьер 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, победив в четырёх партиях испанца Фернандо Вердаско, — 0/6, 6/4, 6/4, 6/0.

За 2 часа 34 минуты, проведённые на корте, девятая ракетка мира, 27-летний Кеи, сделал семь брейков и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 33-летний Вердаско, занимающий 37-е место рейтинга АТР, пять раз брал подачу оппонента, выполнил три эйса и допустил шесть двойных ошибок. Японец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:2.

В четвертьфинале турнира Нишикори сыграет с британцем Энди Марреем.
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