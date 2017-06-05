Обидчица Юлии Путинцевой расплакалась на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос»

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В матче четвертого круга Мугуруса в трех сетах проиграла француженке Кристиане Младенович — 1:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 59 минут.

На пресс-конференции первый же журналист спросил Мугурусу, не раздражало ли ее, что Младенович подбадривала себя фразой на итальянском языке, в том числе и в ответ на ее ошибки. Испанка расплакалась, а представитель «Ролан Гаррос» увел ее из конференц-зала.

Затем Мугуруса вернулась и ответила на вопрос о Младенович фразой «Нет. Я уже слышала, что она говорит примерно на 25 языках». Стоит отметить, что Младенович владеет французским, сербским, английским, итальянским и испанским языками, а также понимает русский.

Тренер Мугурусы, француз Сэм Сумик, остался недоволен агрессивным поведением своих соотечественников.

«Французские болельщики вели себя отвратительно. Никакого достоинства», — передал слова Сумика Ротенберг.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Video here of the moment where Muguruza briefly walked out of her press conference today at <a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a>: <a href="https://t.co/5bbRZh7tr1">https://t.co/5bbRZh7tr1</a></p>— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) <a href="https://twitter.com/BenRothenberg/status/871449649487523840">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Проблемы с Младенович на текущем «Ролан Гаррос» возникли не только у Мугурусы, но и у итальянки Сары Эррани. После проигранного матча второго круга Эрнани сказала, что ее задевал тот факт, что француженка подбадривала себя итальянской фразой Forza (Вперед). В свое оправдание Младенович сказала, что использует это слово всегда и не хотела провоцировать соперницу.

Напомним, что Мугуруса в третьем круге «Ролан Гаррос"-2017 выбила казахстанку Юлию Путинцеву, победив в двух сетах — 7:5, 6:2. Испанская теннисистка становилась победительницей турнира в 2016 году.