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5 июня 2017, 17:03 | Теннис | Vesti.kz

Обидчица Юлии Путинцевой расплакалась на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса расплакалась на пресс-конференции после вылета с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже. Об этом сообщил журналист New York Times Бен Роттенберг в твиттере.

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В матче четвертого круга Мугуруса в трех сетах проиграла француженке Кристиане Младенович — 1:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 59 минут.

На пресс-конференции первый же журналист спросил Мугурусу, не раздражало ли ее, что Младенович подбадривала себя фразой на итальянском языке, в том числе и в ответ на ее ошибки. Испанка расплакалась, а представитель «Ролан Гаррос» увел ее из конференц-зала.

Затем Мугуруса вернулась и ответила на вопрос о Младенович фразой «Нет. Я уже слышала, что она говорит примерно на 25 языках». Стоит отметить, что Младенович владеет французским, сербским, английским, итальянским и испанским языками, а также понимает русский.

Тренер Мугурусы, француз Сэм Сумик, остался недоволен агрессивным поведением своих соотечественников.

«Французские болельщики вели себя отвратительно. Никакого достоинства», — передал слова Сумика Ротенберг.

Проблемы с Младенович на текущем «Ролан Гаррос» возникли не только у Мугурусы, но и у итальянки Сары Эррани. После проигранного матча второго круга Эрнани сказала, что ее задевал тот факт, что француженка подбадривала себя итальянской фразой Forza (Вперед). В свое оправдание Младенович сказала, что использует это слово всегда и не хотела провоцировать соперницу.

Напомним, что Мугуруса в третьем круге «Ролан Гаррос"-2017 выбила казахстанку Юлию Путинцеву, победив в двух сетах — 7:5, 6:2. Испанская теннисистка становилась победительницей турнира в 2016 году.
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