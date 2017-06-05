Второй эшелон. Российские игроки на турнирах серии ITF
На минувшей неделе прошло девять женских и десять мужских турниров серии ITF. По традиции, женщины выступили лучше мужчин.
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Женщины.
Турниры с призовым фондом в 25 тысяч долларов.
Градо (Италия). Покрытие — грунт.
На турнире в Италии Россию представляла только одна теннисистка — Анастасия Прибылова. Однако уже в первом раунде соревнований она потерпела поражение от представительницы Таиланда Варатчаи Вонгтеанчай со счётом 4/6, 7/6 (2), 4/6.
Андижан (Узбекистан). Покрытие — хард.
На соревнования в Узбекистане отправилось десять российских теннисисток. Наилучшего результата удалось добиться Ксении Лыкиной, которая и стала победительницей турнира. В решающем поединке она взяла верх над своей соотечественницей Анастасией Фроловой со счётом 6/4, 3/6, 6/4.
Также необходимо отметить успешное выступление россиянок в парном разряде. Ольга Дорошина и Полина Монова выиграли турнир, в финале одолев Акгюль Аманмурадову из Узбекистана и Валерию Страхову из Украины со счётом 6/2, 6/0.
Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.
На турнир в Португалии приехали две россиянки — Валерия Савиных и Валерия Зелева. Дальше по турнирной сетке удалось пройти 26-летней Савиных, которая и стала триумфатором соревнований. В финале она оказалась сильнее немки
Нис (Сербия). Покрытие — грунт.
На соревнованиях в Сербии выступила только одна представительница России — Дарья Кружкова. Однако ей не удалось преодолеть барьер первого круга турнира, она уступила хозяйке кортов Кристине Остойич со счётом 2/6, 3/6.
Тем не менее, ей удалось добиться успеха в парном разряде. Вместе с украинкой Алёной Фоминой она обыграла индианку Рийю Бхатью и австралийку Анжелику Свинос со счётом 6/0, 7/5 в финале турнира.
Хаммамет (Тунис). Покрытие — грунт.
На турнир в Тунисе приехала одна российская спортсменка Александра Кузнецова. Однако она не смогла завершать свой стартовый поединок против итальянки Верены Хофер, снявшись при счёте 1/6, ½.
Анталья (Турция). Покрытие — грунт.
На соревнованиях в Турции сыграли три россиянки. Дальше остальных прошла Юлия Куликова, которая пробилась в четвертьфинал турнира, где уступила израильтянке Владе Экшибаровой со счётом 2/6, 0/6.
Мужчины.
Турниры с призовым фондом в 25 тысяч долларов.
Андижан (Узбекистан). Покрытие — хард.
На турнире в Узбекистане Россия была представлена восемью теннисистами. Наилучшего результата добился Виталий Козюков, который пробился в полуфинал соревнований, где не справился с индийцем Шрирамбалаем Нараянасвами, — 2/6, 4/6.
Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.
Брчко (Босния и Герцеговина). Покрытие — грунт.
На соревнования в Боснию и Герцеговину приехал лишь один российский теннисист — Кирилл Дмитриев. Ему удалось дойти до четвертьфинала турнира, где он проиграл хозяину кортов Томиславу Бркичу со счётом 3/6, 2/6.
Хаммамет (Тунис). Покрытие — грунт.
На турнире в Тунисе выступил только один спортсмен из России — Михаил Коровин. Однако уже на старте соревнований он потерпел поражение от Амина Ахуды из Марокко со счётом 6/4, 4/6, 0/6.
Анталья (Турция). Покрытие — грунт.
На соревнования в Турцию отправилось пятеро россиян. Дальше остальных по турнирной сетке прошёл Иван Неделько, которому удалось пробиться в полуфинал турнира. Однако там он не справился с сербом Миомиром Кечмановичем, — 4/6, 6/7 (4).
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