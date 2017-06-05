Мастер-класс от Маррея. Хачанов уступил первой ракетке мира

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Карен — последний россиянин в одиночке

Долгое время «Ролан Гаррос» был самым успешным «Шлемом» для российских теннисисток. В период с 2003-го по 2014-й каждый год до полуфинала доходила как минимум одна россиянка. А дважды (2004 и 2009) турниры просто завершались российскими финалами. Однако вот уже в третий год кряду ни одна россиянка не добирается до четвертьфинала.

Во многом это связано с отсутствием Марии Шараповой, на счету которой три финала в Париже в этом десятилетии. В 2015-м она уступила Люси Шафаржовой, в 2016-м — пропустила турнир из-за дисквалификации, а в 2017-м не попала по рейтингу и не получился «уайлд-кард». Были большие надежды на Светлану Кузнецову, но у неё было много драматичных матчей на первой неделе и к четвёртому кругу сил на ещё один подвиг не хватило.

В итоге впервые так сложилось на «Большом шлеме», что Карен Хачанов остался последним представителем России в одиночных турнирах. Хотя в будущем наверняка такое ещё будет происходить. Говорим это, конечно, с надеждой на прогресс Карена, а не регресс остальных. Хачанов проводит всего третий турнир «Большого шлема» и добрался до второй недели, обыграв матёрых оппонентов — Томаша Бердыха и Джона Иснера.

На очереди был матч против первой ракетки мира — Энди Маррея. До этого Карен ещё ни разу не играл с соперниками из топ-5. Самым именитым оппонентом Карена был Кей Нисикори на US Open-2016. Японец на тот момент занимал шестую строчку в рейтинге.

Думаю, это будет хороший матч и хороший опыт для меня. Я в четвёртом круге, и это здорово. Надо будет подготовиться как можно лучше и показать всё, на что я способен. Именно для этого мы и работаем — чтобы выходить на самые большие корты и играть с лучшими в мире. Я перед каждым турниром ставлю цели выступить как можно успешнее, поэтому верил, что могу дойти до Маррея, — цитирует Хачанова «Спорт-экспресс».

Предельная концентрация Маррея

У Маррея до «Ролан Гаррос» получался весьма средний сезон. Особенно на грунтовых турнирах Энди смотрелся скромно. В чемпионской гонке до старта второго «Шлема» он и в топ-10 не входил. И всё же британец был оптимистичен по поводу своего выступления в Париже и не зря. По ходу турнира лидер мирового рейтинга набрал хорошую форму и на стадии третьего раунда разобрался с Хуаном-Мартином дель Потро. Подобные матчи вернули Энди назад его уверенность, поэтому он снова был опасен, как и полагается для первой ракетки мира.

Карен подошёл к этому поединку с серией из 48 подряд удержанных подач, хотя, конечно Бердых и Иснер на приёме это совсем не Маррей. Энди сразу стал доставлять сложности Хачанову. Россиянин довёл свою серию до 50 геймов, однако потом всё-таки дрогнул и отдал подачу. Энди особенно хорошо принимал из первого квадрата, да и вообще надёжно действовал в розыгрышах на задней линии. Хачанов старался обострять и в отдельных розыгрышах у него это получалось, но превзойти соперника в стабильности не выходило.

Одной из удачных вспышек стал обратный брейк в середине второго сета, однако в следующем гейме после этого Хачанов опять отдал свою подачу. В отличие от предыдущих матчей у него не было эйсов (всего один за три сета), да и процент первой подачи он поправил только в третьем сете. Маррей же подавал здорово, а ещё к тому же практически не ошибался. За весь матч у Энди было всего 14 невынужденных ошибок, а у Карена — 38.

Зато по ходу игры Карен серьёзно впечатлил Джона Макинроя. «Я буду удивлён, если в ближайшие два года этот парень не войдёт в топ-10», — сказал американец в эфире британской версии Eurosport.

В третьем сете история с обратным брейком повторилась. Карен вернул проигранную подачу, но подтвердить удачный гейм не сумел. Энди тут же сделал обратный брейк, а потом успешно подал на матч. На протяжении всей игры британец прекрасно держал концентрацию, что говорит о том, что недооценки соперника с его стороны не наблюдалось.

Это был хороший опыт большого матча для Карена. Пусть у него не вышло показать свою лучшую игру, но всё же он оставил благоприяное впечатление. Не стоит забывать, что это только первое выступление Карена в основной сетке «Ролан Гаррос» и оно получилось весьма позитивным.

Макарова и Веснина справились в сложном матче

Зато ещё остаются представители России в парном разряде. Олимпийские чемпионки — Екатерина Макарова и Елена Веснина — в понедельник оформили выход в четвертьфинал. Хотя матч против Мартинес-Санчес и Клепач получился очень тяжёлым. В первой партии у россиянок мало что получалось. Только во втором сете Елена и Екатерина нашли свою игру. К концу матча они уже действовали здорово и оформили волевую победу — 3:6, 6:3, 6:2. В следующем раунде их ждут чешские соперницы — Люция Градецка и Катержина Синякова.

А вот Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова покинули парный турнир. Анастасия оказалась на корте с тремя австралийками — Гавриловой, Барти и Деллакуа — 6:7, 4:6. За два сета теннисистки в сумме сделали 11 брейков. У Анастасии и Дарьи имелись шансы на успех, но всё-таки более опытная парная комбинация взяла верх. Напомним, что на счету Барти и Деллакуа три финала «Больших шлемов» в паре.

Халеп подтверждает статус фаворита

В женском турнире после поражений Кузнецовой, Мугурусы и В. Уильямс стало ясно, что титул достанется теннисистке, которая ранее не выигрывала «Больших шлемов». Среди оставшихся девушек букмекеры пока отдают предпочтение Симоне Халеп. Румынка в свою очередь уверенно подтверждает свой статус.

В четвёртом круге она играла против Карлы Суарес-Наварро, которой она уступила четыре раза в их поединках на грунте. Однако на сей раз у Карлы не было ни шанса. Халеп действовала активнее и постоянно заставляла соперницу двигаться. Суарес-Наварро слишком много отвечала через центр, что совершенно не работало. В итоге Симона оформила победу за час — 6:1, 6:1.

Соперница Халеп определилась в драматичном сражении Петры Мартич и Элины Свитолиной. Хорватка только возвращается в тур после тяжёлой травмы. Она смогла из квалификации добраться до четвёртого круга и дать бой лидеру чемпионской гонки.

В первом сете обе девушки нервничали, но Петра чуть лучше справлялась с волнением. К тому же у неё хорошо проходила первая подача, а Свитолина слишком много ошибалась с задней линии. Во второй партии украинка постепенно наладила игру и в концовке сета уже смотрелась предпочтительнее.

Однако перед решающим сетом Свитолина позвала физиотерапевта, пожаловавшись на боли в спине. После медицинского тайм-аута Элина действовала не слишком здорово. Инициатива была у хорватки, которая часто заставляла ошибаться соперницу. Мартич в какой-то момент взяла 11 мячей подряд и была в двух очках от победы при счёте 5:2. Однако в этот момент Петру сильно зажало и она начала ошибаться. Затем она наоборот перестала рисковать и отдала инициативу. Свитолина с удовольствием забрала её себе и стала пробивать соперницу. В концовке встречи Петра проиграла 20 мячей из последних 23. Id матча — 476236.

В итоге в четвертьфинале нас ожидает блокбастер — Халеп против Свитолиной. Совсем недавно они играли в финале в Риме и там Симона неудачно упала по ходу игры и в итоге потерпела поражение. Здесь с небольшой травмой спины к четвертьфиналу подходит украинка, но у неё будет день отдыха перед сражением, которое пройдёт в среду. Халеп остаётся выиграть всего три матча, чтобы стать первой ракеткой мира.