Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в трёх партиях переиграли словенку Андреа Клепач и испанку
Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 3/6, 6/3, 6/2 и вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде.
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Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За это время Макарова и Веснина сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять
В четвертьфинале French Open россиянки поборются с чешками Люси Градецкой и Катержиной Синяковой.
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