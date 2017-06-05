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https://sport.mail.ru/news/tennis/29983971/
5 июня 2017, 16:23 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в трёх партиях переиграли словенку Андреа Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 3/6, 6/3, 6/2 и вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> в трёх партиях переиграли словенку <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Клепач</span> и испанку <nobr>Марию-Хосе</nobr> <span class=error>Мартинес</span>-<span class=error>Санчес</span> со счётом 3/6 6/3 6/2 и вышли в четвертьфинал <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> в парном разряде. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За это время Макарова и Веснина сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали три брейка.

В четвертьфинале French Open россиянки поборются с чешками Люси Градецкой и Катержиной Синяковой.
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