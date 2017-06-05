Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

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Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. За это время Макарова и Веснина сделали два эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их оппонентки трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали три брейка.

В четвертьфинале French Open россиянки поборются с чешками Люси Градецкой и Катержиной Синяковой.