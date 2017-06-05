Париж. Энди Маррей нанёс поражение Карену Хачанову

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Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время 30-летний Маррей сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 21-летний Хачанов один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале French Open Маррей сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и японцем Кеи Нишикори.