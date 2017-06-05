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5 июня 2017, 15:59 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Энди Маррей нанёс поражение Карену Хачанову

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, в трёх сетах переиграл россиянина Карена Хачанова, занимающего 53-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/4 в четвёртом круге Открытого первенства Франции.

Первая ракетка мира британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> в трёх сетах переиграл россиянина <span class=error>Карена</span> <span class=error>Хачанова</span> занимающего 53-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 6/4 в четвёртом круге Открытого первенства Франции. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время 30-летний Маррей сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 21-летний Хачанов один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале French Open Маррей сыграет с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и японцем Кеи Нишикори.
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