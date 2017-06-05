Евгений Донской завершил выступление на «Челленджере» в Чехии

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За 1 час 4 минуты матча 27-летний Донской семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 26-летний Дельбонис выполнил три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующим соперником Дельбониса на «Челленджере» в Чехии будет либо Михаил Кукушкин из Казахстана, либо Николас Харри из Чили.