Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29982748/
5 июня 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской завершил выступление на «Челленджере» в Чехии

99-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису, занимающему 139-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 1/6 на старте «Челленджера» в чешском городе Простеёв.

99-я ракетка мира россиянин Евгений Донской проиграл аргентинцу <span class=error>Федерико</span> Дельбонису занимающему 139-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 1/6 на старте Челленджера в чешском городе <span class=error>Простеёв</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 4 минуты матча 27-летний Донской семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 26-летний Дельбонис выполнил три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующим соперником Дельбониса на «Челленджере» в Чехии будет либо Михаил Кукушкин из Казахстана, либо Николас Харри из Чили.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 июня

"Ролан Гаррос". Стэн Вавринка - Гаэль Монфис. Четвёртый раунд. Прямая онлайн-трансляция

Евгений Донской завершил выступление на "Челленджере" в Чехии

Элина Свитолина одержала волевую победу в четвёртом круге "Ролан Гаррос"