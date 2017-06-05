Евгений Донской завершил выступление на «Челленджере» в Чехии
99-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису, занимающему 139-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 1/6 на старте «Челленджера» в чешском городе Простеёв.
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За 1 час 4 минуты матча 27-летний Донской семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 26-летний Дельбонис выполнил три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
Следующим соперником Дельбониса на «Челленджере» в Чехии будет либо Михаил Кукушкин из Казахстана, либо Николас Харри из Чили.
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