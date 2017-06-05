Элина Свитолина одержала волевую победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, в трёх сетах переиграла хорватку Петру Мартич, занимающую 290-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/3, 7/5 в четвёртом круге Открытого первенства Франции.
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Встреча длилась 2 часа 5 минут. За это время 22-летняя Свитолина сделала пять эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
В четвертьфинале French Open Свитолина померится силами с румынкой Симоной Халеп.
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