Элина Свитолина одержала волевую победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 5 минут. За это время 22-летняя Свитолина сделала пять эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 26-летняя Мартич один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале French Open Свитолина померится силами с румынкой Симоной Халеп.