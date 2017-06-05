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https://sport.mail.ru/news/tennis/29982554/
5 июня 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина одержала волевую победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, в трёх сетах переиграла хорватку Петру Мартич, занимающую 290-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/3, 7/5 в четвёртом круге Открытого первенства Франции.

Шестая ракетка мира украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина в трёх сетах переиграла хорватку Петру <span class=error>Мартич</span> занимающую 290-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 6/3 7/5 в четвёртом круге Открытого первенства Франции. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 5 минут. За это время 22-летняя Свитолина сделала пять эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 26-летняя Мартич один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале French Open Свитолина померится силами с румынкой Симоной Халеп.
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