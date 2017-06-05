Павлюченкова и Гаврилова покидают Открытый чемпионат Франции в парном разряде
Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова проиграли представительницам Австралии Эшли Барти и Кейси Дельакве со счётом 6/7 (2), 4/6 в третьем круге «Ролан Гаррос» в паре.
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Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом Павлюченкова и Гаврилова трижды ошиблись при подаче и реализовали пять
В следующем круге French Open Барти и Дельаква встретятся с румынкой
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