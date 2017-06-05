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https://sport.mail.ru/news/tennis/29982168/
5 июня 2017, 14:09 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Гаврилова покидают Открытый чемпионат Франции в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова проиграли представительницам Австралии Эшли Барти и Кейси Дельакве со счётом 6/7 (2), 4/6 в третьем круге «Ролан Гаррос» в паре.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> проиграли представительницам Австралии <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> и <span class=error>Кейси</span> <span class=error>Дельакве</span> со счётом 6/7 (2) 4/6 в третьем круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> в паре. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За это время они выполнили по одному эйсу. При этом Павлюченкова и Гаврилова трижды ошиблись при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперницы допустили две двойные ошибки и сделали шесть брейков.

В следующем круге French Open Барти и Дельаква встретятся с румынкой Ириной-Камелией Бегу и китаянкой Чжен Сайсай.
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