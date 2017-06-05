French Open. Симона халеп отдала Карле Суарес Наварро лишь два гейма
Четвёртая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в двух сетах обыграла испанку Карлу Суарес Наварро, занимающую 23-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
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Матч продолжался 1 час. За это время 25-летняя Халеп не сделала ни одного эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп сразится либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с хорваткой Петрой Мартич.
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