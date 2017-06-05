French Open. Симона халеп отдала Карле Суарес Наварро лишь два гейма

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Матч продолжался 1 час. За это время 25-летняя Халеп не сделала ни одного эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 28-летняя Суарес Наварро ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 6:5 в пользу румынки.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп сразится либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с хорваткой Петрой Мартич.