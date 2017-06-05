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https://sport.mail.ru/news/tennis/29981535/
5 июня 2017, 13:23 | Теннис | GoTennis.ru

French Open. Симона халеп отдала Карле Суарес Наварро лишь два гейма

Четвёртая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в двух сетах обыграла испанку Карлу Суарес Наварро, занимающую 23-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

Четвёртая ракетка мира румынка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> в двух сетах обыграла испанку Карлу <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> занимающую 23-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 6/1 в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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Матч продолжался 1 час. За это время 25-летняя Халеп не сделала ни одного эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 28-летняя Суарес Наварро ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 6:5 в пользу румынки.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп сразится либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с хорваткой Петрой Мартич.
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