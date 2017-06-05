Томаш Бердых прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем
Чешский теннисист Томаш Бердых объявил о прекращении сотрудничества со своим наставником Гораном Иванишевичем, с которым они работали с августа 2016 года.
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«Мы с Гораном больше не будем работать вместе. Мы проделали отличный путь и останемся в дружеских отношениях. Я желаю ему всего наилучшего, а сам продолжу двигаться к поставленным целям вместе со своей командой», — написал Бердых в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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