Томаш Бердых прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы с Гораном больше не будем работать вместе. Мы проделали отличный путь и останемся в дружеских отношениях. Я желаю ему всего наилучшего, а сам продолжу двигаться к поставленным целям вместе со своей командой», — написал Бердых в своём микроблоге на сервисе Twitter.