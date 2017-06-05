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5 июня 2017, 9:42 | Теннис | Р-Спорт

Джокович заявил, что не откажется от участия в Уимблдоне из-за теракта в Лондоне

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что не станет отказываться от участия в Уимблдонском теннисном турнире после теракта в Лондоне.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Вторая ракетка мира серб <span class=error>Новак</span> Джокович заявил что не станет отказываться от участия в Уимблдонском теннисном турнире после теракта в Лондоне. Увеличить
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Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет 3—16 июля в пригороде Лондона. Вечером третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.

«Что касается моих планов на Уимблдон, все остается по-прежнему, и я постараюсь приехать туда с семьей. Очень тревожно, что один из крупнейших городов мира страдает от террористических атак. Конечно, это заставляет вас задуматься и задаваться определенными вопросами. Но если мы живем в страхе, то это не жизнь», — цитирует Джоковича Daily Mail.

В настоящее время Джокович, трехкратный победитель Уимблдона, выступает на Открытом чемпионате Франции в Париже. В четвертьфинале соперником серба станет 6-й сеяный австриец Доминик Тим.
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