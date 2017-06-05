Джокович заявил, что не откажется от участия в Уимблдоне из-за теракта в Лондоне

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Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет 3—16 июля в пригороде Лондона. Вечером третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.

«Что касается моих планов на Уимблдон, все остается по-прежнему, и я постараюсь приехать туда с семьей. Очень тревожно, что один из крупнейших городов мира страдает от террористических атак. Конечно, это заставляет вас задуматься и задаваться определенными вопросами. Но если мы живем в страхе, то это не жизнь», — цитирует Джоковича Daily Mail.

В настоящее время Джокович, трехкратный победитель Уимблдона, выступает на Открытом чемпионате Франции в Париже. В четвертьфинале соперником серба станет 6-й сеяный австриец Доминик Тим.