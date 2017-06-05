Джокович заявил, что не откажется от участия в Уимблдоне из-за теракта в Лондоне
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что не станет отказываться от участия в Уимблдонском теннисном турнире после теракта в Лондоне.
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Видимо, что-то случилось...
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Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет
«Что касается моих планов на Уимблдон, все остается
В настоящее время Джокович, трехкратный победитель Уимблдона, выступает на Открытом чемпионате Франции в Париже. В четвертьфинале соперником серба станет 6-й сеяный австриец Доминик Тим.
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