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5 июня 2017, 9:42 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: В день рождения я просто пообедал со своей семьёй в отеле и отдохнул

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от своей победы в четвёртом круге Открытого первенства Франции, оценил своего следующего соперника — Пабло Карреньо-Бусту, а также рассказал, как отпраздновал свой день рождения.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поделился впечатлениями от своей победы в четвёртом круге Открытого первенства Франции оценил своего следующего соперника — <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Бусту</nobr> а также рассказал как отпраздновал свой день рождения. Увеличить
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«Я очень рад, что мне удалось одержать победу в трёх сетах, потому что мой соперник был очень силён. Должен отметить, что на этот раз мне не удалось сыграть так же здорово, как в предыдущем матче. Тем не менее, многие удары мне сегодня удавались.

Пабло добился неплохих результатов, он постоянно прогрессирует. Он очень хороший человек, мы с ним друзья. Думаю, его выход в четвертьфинал турнира совершенно заслужен.

В день рождения я просто пообедал со своей семьёй в отеле и отдохнул. Вечером мы тоже не устраивали никаких торжеств. Просто собрались и посмотрели футбол. Для «Реала» это был исторический момент. Я невероятно счастлив. В первом тайме им было очень тяжело, но во втором они показали невероятную игру. «Реалу» удалось преодолеть все сложности и добиться важнейшей победы, — приводит слова Надаля официальный сайт «Ролан Гаррос».
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