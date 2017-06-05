Рафаэль Надаль: В день рождения я просто пообедал со своей семьёй в отеле и отдохнул

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я очень рад, что мне удалось одержать победу в трёх сетах, потому что мой соперник был очень силён. Должен отметить, что на этот раз мне не удалось сыграть так же здорово, как в предыдущем матче. Тем не менее, многие удары мне сегодня удавались.

Пабло добился неплохих результатов, он постоянно прогрессирует. Он очень хороший человек, мы с ним друзья. Думаю, его выход в четвертьфинал турнира совершенно заслужен.

В день рождения я просто пообедал со своей семьёй в отеле и отдохнул. Вечером мы тоже не устраивали никаких торжеств. Просто собрались и посмотрели футбол. Для «Реала» это был исторический момент. Я невероятно счастлив. В первом тайме им было очень тяжело, но во втором они показали невероятную игру. «Реалу» удалось преодолеть все сложности и добиться важнейшей победы, — приводит слова Надаля официальный сайт «Ролан Гаррос».