Джокович обыграл Рамоса-Виноласа и вышел в ¼ финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Альбертом
Рамосом-Виноласом завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча — 7:6, 6:1, 6:3 в пользу Джоковича.
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Матч продолжался два часа и 27 минут. Соперники сделали по три эйса, у испанца две двойные ошибки, Джокович не ошибся ни разу. В ¼ финала Новака ждет противостояние с австрийцем Домиником Тимом.
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