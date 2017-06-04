Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29975999/
4 июня 2017, 22:11 | Теннис | Советский спорт

Джокович обыграл Рамоса-Виноласа и вышел в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча — 7:6, 6:1, 6:3 в пользу Джоковича.

Матч 1/8 финала <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> между сербом <span class=error>Новаком</span> Джоковичем и испанцем Альбертом <nobr>Рамосом-Виноласом</nobr> завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча — 7:6 6:1 6:3 в пользу Джоковича. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался два часа и 27 минут. Соперники сделали по три эйса, у испанца две двойные ошибки, Джокович не ошибся ни разу. В ¼ финала Новака ждет противостояние с австрийцем Домиником Тимом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Кузнецова и Младенович вышли на Маттек-Сэндс и Шафаржову в 3-м круге «РГ»

Кузнецова и Младенович вышли на Маттек-Сэндс и Шафаржову в 3-м круге «РГ»

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович (14) вышли в третий круг (1/8 финала) «Ролан Гаррос"-2017 в парном разряде, обыграв словачку Яну Чепелову и китаянку Се Шувэй в двух сетах — 6:3, 6:2.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июня

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

20 фото, которые докажут, что главное в волейболе - форма волейболисток

Галустян жестко пошутил над футболистами на хоккейной вечеринке КХЛ (видео)