Кузнецова и Младенович вышли на Маттек-Сэндс и Шафаржову в 3-м круге «РГ»

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Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Светланы и Кристины 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. У Яны и Се 2 эйса, 1 двойная и 2 использованных брейк-пойнта из 8.