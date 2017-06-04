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https://sport.mail.ru/news/tennis/29975784/
4 июня 2017, 21:40 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова и Младенович вышли на Маттек-Сэндс и Шафаржову в 3-м круге «РГ»

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович (14) вышли в третий круг (1/8 финала) «Ролан Гаррос"-2017 в парном разряде, обыграв словачку Яну Чепелову и китаянку Се Шувэй в двух сетах — 6:3, 6:2.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и француженка Кристина Младенович (14) вышли в третий круг (1/8 финала) <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>'-2017 в парном разряде обыграв словачку Яну <span class=error>Чепелову</span> и китаянку Се Шувэй в двух сетах — 6:3 6:2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Светланы и Кристины 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. У Яны и Се 2 эйса, 1 двойная и 2 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Кузнецова и Младенович поспорят с лучшей парой мира — американкой Бетани Маттек-Сэндс и чешкой Люси Шафаржовой. Уже известны и соперницы победительницы их матча по четвертьфиналу — это бельгийка Кирстен Флипкенс и итальянка Франческа Скьявоне.
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