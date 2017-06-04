Кузнецова и Младенович вышли на Маттек-Сэндс и Шафаржову в 3-м круге «РГ»
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович (14) вышли в третий круг (1/8 финала) «Ролан Гаррос"-2017 в парном разряде, обыграв словачку Яну Чепелову и китаянку Се Шувэй в двух сетах — 6:3, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Светланы и Кристины 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных
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