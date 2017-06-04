Обидчица Юлии Путинцевой сложила полномочия чемпионки «Ролан Гарроса»

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В четвертом круге он в двух сетах трех сетах проиграла француженке Кристиане Младенович — 1:6, 6:3, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 59 минут.

Таким образом, Мугуруса, которая побеждала на «Ролан Гаррос» в 2016 году, не смогла защитить титул. 23-летняя испанка идет на пятом месте в рейтинге WTA, а 24-летняя Младенович является 14-й ракеткой мира. Счет по личным встречам теперь равный — 1:1.

Напомним, в третьем круге «Ролан Гарроса"-2017 Мугуруса в двух сетах обыграла казахстанку Юлию Путинцеву — 7:5, 6:2.