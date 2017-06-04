Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29975397/
4 июня 2017, 20:52 | Теннис | Чемпионат.com

Бачински обыграла В. Уильямс в 4-м круге «Ролан Гаррос» и вышла на Младенович

Американка Винус Уильямс проиграла швейцарке Тиме Бачински в четвёртом круге «Ролан Гаррос"-2017 со счётом 7:5, 2:6, 1:6.

Американка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> проиграла швейцарке <span class=error>Тиме</span> <span class=error>Бачински</span> в четвёртом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>'-2017 со счётом 7:5 2:6 1:6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

При этом первый сет Винус спасла с 1:5, выиграв шесть геймов подряд. Интересно, что год назад они также встречались в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Тогда швейцарка победила в двух партиях.

Общая продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Бачински допустила 3 двойные ошибки, 28 раз пробила навылет, сделала 29 невынужденных и использовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Уильямс 2 эйса, 4 двойные, 28 «виннерсов», 45 невынужденных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Тими станет француженка Кристина Младенович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Карен Хачанов: Поквитаться за Кузнецова? Я буду играть за себя

Карен Хачанов: Поквитаться за Кузнецова? Я буду играть за себя

После того, как первая ракетка России Карен Хачанов обыграл Джона Изнера (7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) и стал соперником Энди Маррэя, россиянина впервые пригласили в основной зал для пресс-конференций. Там британские журналисты долго расспрашивали его о том, как он пришел в теннис, где тренируется и кого считает своими кумирами.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото