Бачински обыграла В. Уильямс в 4-м круге «Ролан Гаррос» и вышла на Младенович
Американка Винус Уильямс проиграла швейцарке Тиме Бачински в четвёртом круге «Ролан Гаррос"-2017 со счётом 7:5, 2:6, 1:6.
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При этом первый сет Винус спасла с 1:5, выиграв шесть геймов подряд. Интересно, что год назад они также встречались в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Тогда швейцарка победила в двух партиях.
Общая продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Бачински допустила 3 двойные ошибки, 28 раз пробила навылет, сделала 29 невынужденных и использовала 8
Следующей соперницей Тими станет француженка Кристина Младенович.
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