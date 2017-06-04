Бачински обыграла В. Уильямс в 4-м круге «Ролан Гаррос» и вышла на Младенович

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При этом первый сет Винус спасла с 1:5, выиграв шесть геймов подряд. Интересно, что год назад они также встречались в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Тогда швейцарка победила в двух партиях.

Общая продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Бачински допустила 3 двойные ошибки, 28 раз пробила навылет, сделала 29 невынужденных и использовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Уильямс 2 эйса, 4 двойные, 28 «виннерсов», 45 невынужденных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей Тими станет француженка Кристина Младенович.