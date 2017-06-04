Карен Хачанов: Поквитаться за Кузнецова? Я буду играть за себя
После того, как первая ракетка России Карен Хачанов обыграл Джона Изнера (7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) и стал соперником Энди Маррэя, россиянина впервые пригласили в основной зал для
пресс-конференций. Там британские журналисты долго расспрашивали его о том, как он пришел в теннис, где тренируется и кого считает своими кумирами.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Когда на последний вопрос россиянин ответил: «Марата Сафина и Хуана Мартина Дель Потро», журналист уточнил: «Вы такой же сумасшедший, как Марат?», Карен парировал: «Нет. Но я не считаю его сумасшедшим. Он был харизматичным, в его поведении была изюминка».
— Это самая большая победа в вашей карьере?
— Я в первый раз вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема», так что да, пожалуй, это важная победа для меня.
— Как вы теперь смотрите на перспективу сыграть с первой ракеткой мира?
— Думаю, это будет хороший матч и хороший опыт для меня. Я в четвертом круге, и это здорово. Надо будет подготовиться как можно лучше и показать все, на что я способен.
— С нетерпением ждете этого матча?
— Конечно, именно для этого мы и работаем — чтобы выходить на самые большие корты и играть с лучшими в мире.
— Могли предположить, когда ехали на этот турнир, что будете играть с первой ракеткой мира в четвертом круге?
— Почему нет? Конечно, я верил, что такое может быть. Я перед каждым турниром ставлю цели выступить как можно успешнее.
— В первом круге Маррэй обыграл Андрея Кузнецова. Будете советоваться с ним по поводу предстоящей игры?
— Пока у меня не было на это времени. Да и в целом, думаю, тренер лучше подскажет мне, как действовать. Он тоже смотрел матч между Энди и Андреем.
— Поквитаетесь с Маррэем за Андрея и Дель Потро?
— Да я не за них буду играть — за себя!
— Как вам удавалось оставаться настолько спокойным в таком матче в третьем круге турнира «Большого шлема»?
— Нужно было постоянно держать концентрацию. Это же Джон Изнер. Если в матче с ним проиграешь свою подачу, все может закончиться. Так что я настраивался на то, чтобы брать свою подачу и ждать шансов на приеме,
— У вас
— Не знаю, не считал. Наверное, нет, потому что я раньше так много матчей в формате пяти сетов не играл. Но, конечно, доволен, что не отдал ни одной своей подачи.
— Можете назвать первую подачу своим самым грозным оружием на данный момент?
— Да, конечно. Правда, иногда процент, бывает, гуляет. В
— Примерно год назад вы говорили, что больше всего в теннисе хотели бы прибавить в психологическом аспекте. Как оцените свой прогресс в этом направлении?
— Тяжело сказать. Всегда ведь есть, к чему стремиться. Нет же никакого лимита. Но мои результаты в этом году показывают, что я прибавил в этом аспекте.
— Вы же болельщик «Реала».
— Да. Они вчера выиграли.
— Смотрели?
— Конечно.
— Получили дополнительную мотивацию к своему матчу?
— Нет.
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