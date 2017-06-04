Карен Хачанов: Поквитаться за Кузнецова? Я буду играть за себя

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Когда на последний вопрос россиянин ответил: «Марата Сафина и Хуана Мартина Дель Потро», журналист уточнил: «Вы такой же сумасшедший, как Марат?», Карен парировал: «Нет. Но я не считаю его сумасшедшим. Он был харизматичным, в его поведении была изюминка».

— Это самая большая победа в вашей карьере?

— Я в первый раз вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема», так что да, пожалуй, это важная победа для меня.

— Как вы теперь смотрите на перспективу сыграть с первой ракеткой мира?

— Думаю, это будет хороший матч и хороший опыт для меня. Я в четвертом круге, и это здорово. Надо будет подготовиться как можно лучше и показать все, на что я способен.

— С нетерпением ждете этого матча?

— Конечно, именно для этого мы и работаем — чтобы выходить на самые большие корты и играть с лучшими в мире.

— Могли предположить, когда ехали на этот турнир, что будете играть с первой ракеткой мира в четвертом круге?

— Почему нет? Конечно, я верил, что такое может быть. Я перед каждым турниром ставлю цели выступить как можно успешнее.

— В первом круге Маррэй обыграл Андрея Кузнецова. Будете советоваться с ним по поводу предстоящей игры?

— Пока у меня не было на это времени. Да и в целом, думаю, тренер лучше подскажет мне, как действовать. Он тоже смотрел матч между Энди и Андреем.

— Поквитаетесь с Маррэем за Андрея и Дель Потро?

— Да я не за них буду играть — за себя!

— Как вам удавалось оставаться настолько спокойным в таком матче в третьем круге турнира «Большого шлема»?

— Нужно было постоянно держать концентрацию. Это же Джон Изнер. Если в матче с ним проиграешь свою подачу, все может закончиться. Так что я настраивался на то, чтобы брать свою подачу и ждать шансов на приеме, где-то рисковать. Я был спокоен, потому что знал, что, если буду делать это, у меня будут шансы.

— У вас когда-нибудь была такая же серия из 48 выигранных геймов на подаче?

— Не знаю, не считал. Наверное, нет, потому что я раньше так много матчей в формате пяти сетов не играл. Но, конечно, доволен, что не отдал ни одной своей подачи.

— Можете назвать первую подачу своим самым грозным оружием на данный момент?

— Да, конечно. Правда, иногда процент, бывает, гуляет. В каких-то геймах я все первые попадаю, в каких-то — нет. А так, да — козырь!

— Примерно год назад вы говорили, что больше всего в теннисе хотели бы прибавить в психологическом аспекте. Как оцените свой прогресс в этом направлении?

— Тяжело сказать. Всегда ведь есть, к чему стремиться. Нет же никакого лимита. Но мои результаты в этом году показывают, что я прибавил в этом аспекте.

— Вы же болельщик «Реала».

— Да. Они вчера выиграли.

— Смотрели?

— Конечно.

— Получили дополнительную мотивацию к своему матчу?

— Нет.