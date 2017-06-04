Младенович обыграла Мугурусу в 4-м круге «Ролан Гаррос» и выбила её из топ-10

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Младенович одержала победу со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 59 минут. У Младенович 4 эйса, 16 двойных ошибок, 23 удара навылет, 29 невынужденных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Мугуруса допустила 4 двойные, 24 раза пробила навылет, сделала 33 невынужденные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале Кристина сыграет либо с американкой Винус Уильямс, либо со швейцаркой Тимей Бачински.