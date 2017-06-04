Младенович обыграла Мугурусу в 4-м круге «Ролан Гаррос» и выбила её из топ-10
Француженка Кристина Младенович (13) пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», выбив прошлогоднюю чемпионку турнира — испанку Гарбинье Мугурусу (4).
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Младенович одержала победу со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Матч продолжался 1 час 59 минут. У Младенович 4 эйса, 16 двойных ошибок, 23 удара навылет, 29 невынужденных и 6 реализованных
Не защитив прошлогодние очки, Мугуруса потеряет как минимум девять позиций и в новом
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