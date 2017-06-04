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4 июня 2017, 20:22 | Теннис | Чемпионат.com

Младенович обыграла Мугурусу в 4-м круге «Ролан Гаррос» и выбила её из топ-10

Француженка Кристина Младенович (13) пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», выбив прошлогоднюю чемпионку турнира — испанку Гарбинье Мугурусу (4).

Француженка Кристина Младенович (13) пробилась в четвертьфинал <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> выбив прошлогоднюю чемпионку турнира — испанку <span class=error>Гарбинье</span> Мугурусу (4). Увеличить
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Младенович одержала победу со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 59 минут. У Младенович 4 эйса, 16 двойных ошибок, 23 удара навылет, 29 невынужденных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Мугуруса допустила 4 двойные, 24 раза пробила навылет, сделала 33 невынужденные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале Кристина сыграет либо с американкой Винус Уильямс, либо со швейцаркой Тимей Бачински.

Не защитив прошлогодние очки, Мугуруса потеряет как минимум девять позиций и в новом рейтинг-листе окажется не выше 14-й строчки. Перед этим Гарбинье была в первой десятке 100 недель подряд.
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