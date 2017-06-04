Светлана Кузнецова: У Хачанова против Маррэя очень хорошие шансы
Светлана Кузнецова после поражения от Каролин Возняцки в четвертом круге Roland Garros (1:6, 6:4, 2:6) посетовала на собственные ошибки, которых у нее набралось 36, отдала должное сопернице и выразила удовлетворение тем, что, не показав своей лучшей игры, дошла в Париже до четвертого круга.
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Видимо, что-то случилось...
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— Когда я играла в ту игру, в которую должна была, это приносило мне успех. Каролин сегодня очень хорошо оборонялась, играла очень глубоко и близко к линиям. Есть ощущение, что я упустила свои шансы в первом сете, там было много геймов со счетом «ровно». Во втором сете я играла лучше, смогла сделать ранний брейк. А в третьем была пара ключевых моментов. Когда я в простой ситуации неудачно сыграла с лета при счете «ровно» на своей подаче, она сделала брейк. Потом я уже уступала 0:3, и нам обеим было сложно играть против ветра. Потом я вернулась, счет был 2:3 и
— Что для вас сегодня оказалось самым сложным?
— Просто очень много ошибалась. Порой ловила свою игру, порой снова теряла. Мы с Возняцки всегда играем так — в
— Снова подводила концентрация?
— Нет, с
— Вы постоянно говорили
— Главное, что он знает, что я ему говорила. Пусть это останется между нами. Никого больше это не касается.
— Как вы считаете, как далеко теперь сможет Возняцки пройти на этом турнире?
— Я не знаю. С каждым раундом ей будет все тяжелее. Так что просто пожелаю ей удачи. Не знаю, что еще сказать.
— Как вы оцените собственно выступление на Roland Garros?
— Играя плохо, дошла до четвертого круга. И из этого стоит брать позитив. Я боролась за все матчи, за все мячи. Но, к сожалению, не очень хорошо играла весь турнир. В следующий раз хотелось бы сыграть лучше.
— Карен Хачанов своей победой вас удивил?
— Я понимала, что у него очень хорошие шансы и очень рада за него. Молодец!
— Каким будет его матч с Энди Маррэем?
— Мне кажется, если он будет верить в себя, у него очень хорошие шансы выиграть. Но будет нелегко.
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