Светлана Кузнецова: У Хачанова против Маррэя очень хорошие шансы

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— Когда я играла в ту игру, в которую должна была, это приносило мне успех. Каролин сегодня очень хорошо оборонялась, играла очень глубоко и близко к линиям. Есть ощущение, что я упустила свои шансы в первом сете, там было много геймов со счетом «ровно». Во втором сете я играла лучше, смогла сделать ранний брейк. А в третьем была пара ключевых моментов. Когда я в простой ситуации неудачно сыграла с лета при счете «ровно» на своей подаче, она сделала брейк. Потом я уже уступала 0:3, и нам обеим было сложно играть против ветра. Потом я вернулась, счет был 2:3 и брейк-пойнт, и я ошиблась. Каролин сыграла очень стабильно, а я много ошибалась, — сказала Кузнецова.

— Что для вас сегодня оказалось самым сложным?

— Просто очень много ошибалась. Порой ловила свою игру, порой снова теряла. Мы с Возняцки всегда играем так — в кошки-мышки. Она меня заманивает в атаку и старается вести у сетки. А я когда навязывала ей свою игру и все делала правильно, все шло намного лучше.

— Снова подводила концентрация?

— Нет, с ней-то все было в порядке. Просто вот такое вот у меня сейчас состояние. Надо будет над этим подумать и получше играть.

— Вы постоянно говорили что-то тренеру по ходу матча. Обсуждали технические моменты?

— Главное, что он знает, что я ему говорила. Пусть это останется между нами. Никого больше это не касается.

— Как вы считаете, как далеко теперь сможет Возняцки пройти на этом турнире?

— Я не знаю. С каждым раундом ей будет все тяжелее. Так что просто пожелаю ей удачи. Не знаю, что еще сказать.

— Как вы оцените собственно выступление на Roland Garros?

— Играя плохо, дошла до четвертого круга. И из этого стоит брать позитив. Я боролась за все матчи, за все мячи. Но, к сожалению, не очень хорошо играла весь турнир. В следующий раз хотелось бы сыграть лучше.

— Карен Хачанов своей победой вас удивил?

— Я понимала, что у него очень хорошие шансы и очень рада за него. Молодец!

— Каким будет его матч с Энди Маррэем?

— Мне кажется, если он будет верить в себя, у него очень хорошие шансы выиграть. Но будет нелегко.