Гаске снялся с матча с Монфисом в третьем сете из-за травмы

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При счёте 7:6 (7:5), 5:7, 4:3 в пользу Монфиса Гаске был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем.

Ришар вызывал врача и брал медицинский тайм-аут ещё после второй партии, когда ему затейпировали правое бедро. Седьмой гейм на своей подаче он проиграл под ноль, после чего признал своё поражение.

В матче четвёртого круга 5 июня Монфис сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой.