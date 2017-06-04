Гаске снялся с матча с Монфисом в третьем сете из-за травмы
Француз Гаэль Монфис (15) прошёл своего соотечественника Ришара Гаске (24) в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 2017.
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При счёте 7:6 (7:5), 5:7, 4:3 в пользу Монфиса Гаске был вынужден отказаться от продолжения борьбы
Ришар вызывал врача и брал медицинский
В матче четвёртого круга 5 июня Монфис сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой.
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