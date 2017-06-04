Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29975054/
4 июня 2017, 18:55 | Теннис | Спорт-Экспресс

Карреньо Буста победил Раонича и сыграет с Надалем в четвертьфинале Roland Garros

Испанец Пабло Карреньо Буста выиграл у пятого номера «посева» канадца Милоша Раонича в четвертом круге Roland Garros.

Испанец <span class=error>Пабло</span> Карреньо <span class=error>Буста</span> выиграл у пятого номера посева канадца <span class=error>Милоша</span> <span class=error>Раонича</span> в четвертом круге Roland Garros. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четвертьфинале он встретится с соотечественником Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция).

Турнир «Большого шлема» Roland Garros.

Общий призовой фонд 32 017 500 евро.

Открытые корты, грунт.

Мужчины.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Карреньо Буста (Испания, 20) — Раонич (Канада, 5) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4, 8:6.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Светлана Кузнецова: У Хачанова против Маррэя очень хорошие шансы

Светлана Кузнецова: У Хачанова против Маррэя очень хорошие шансы

Светлана Кузнецова после поражения от Каролин Возняцки в четвертом круге Roland Garros (1:6, 6:4, 2:6) посетовала на собственные ошибки, которых у нее набралось 36, отдала должное сопернице и выразила удовлетворение тем, что не показав своей лучшей игры, дошла в Париже до четвертого круга.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае