Карреньо Буста победил Раонича и сыграет с Надалем в четвертьфинале Roland Garros

Светлана Кузнецова после поражения от Каролин Возняцки в четвертом круге Roland Garros (1:6, 6:4, 2:6) посетовала на собственные ошибки, которых у нее набралось 36, отдала должное сопернице и выразила удовлетворение тем, что не показав своей лучшей игры, дошла в Париже до четвертого круга.