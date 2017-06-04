Карреньо Буста победил Раонича и сыграет с Надалем в четвертьфинале Roland Garros
Испанец Пабло Карреньо Буста выиграл у пятого номера «посева» канадца Милоша Раонича в четвертом круге Roland Garros.
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В четвертьфинале он встретится с соотечественником Рафаэлем Надалем.
Париж (Франция).
Турнир «Большого шлема» Roland Garros.
Общий призовой фонд 32 017 500 евро.
Открытые корты, грунт.
Мужчины.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Карреньо Буста (Испания, 20) — Раонич (Канада, 5) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4, 8:6.
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