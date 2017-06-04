Карен Хачанов стал самым молодым участником 1/8 финала «Ролан Гаррос» с 2007 года
Российский теннисист Карен Хачанов благодаря победе над американцем Джоном Иснером вышел в четвёртый раунд Открытого первенства Франции.
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Таким образом, Карен стал самым молодым за последние года игроком, которому удалось преодолеть барьер третьего круга парижского «мэйджора». В 2007 году это удалось 20-летнему Марину Чиличу.
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