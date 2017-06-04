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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974919/
4 июня 2017, 17:40 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов стал самым молодым участником 1/8 финала «Ролан Гаррос» с 2007 года

Российский теннисист Карен Хачанов благодаря победе над американцем Джоном Иснером вышел в четвёртый раунд Открытого первенства Франции.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> благодаря победе над американцем Джоном <span class=error>Иснером</span> вышел в четвёртый раунд Открытого первенства Франции. Увеличить
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Таким образом, Карен стал самым молодым за последние года игроком, которому удалось преодолеть барьер третьего круга парижского «мэйджора». В 2007 году это удалось 20-летнему Марину Чиличу.
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