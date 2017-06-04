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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974787/
4 июня 2017, 17:10 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Саманта Стосур не справилась с Еленой Остапенко

22-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, в трёх сетах уступила латвийке Елене Остапенко, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 6/2, 6/4 в четвёртом круге Открытого первенства Франции.

22-я ракетка мира австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> в трёх сетах уступила латвийке Елене <span class=error>Остапенко</span> занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 6/2 6/4 в четвёртом круге Открытого первенства Франции. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время 33-летняя Стосур сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 19-летняя Остапенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В четвертьфинале French Open Остапенко сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
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