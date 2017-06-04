Париж. Саманта Стосур не справилась с Еленой Остапенко
22-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, в трёх сетах уступила латвийке Елене Остапенко, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 6/2, 6/4 в четвёртом круге Открытого первенства Франции.
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Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время 33-летняя Стосур сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвертьфинале French Open Остапенко сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.
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