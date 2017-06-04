Париж. Саманта Стосур не справилась с Еленой Остапенко

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Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время 33-летняя Стосур сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 19-летняя Остапенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В четвертьфинале French Open Остапенко сыграет с датчанкой Каролин Возняцки.