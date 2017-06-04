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4 июня 2017, 16:54 | Теннис | GoTennis.ru

Варвара Грачёва вышла во второй круг юниорского Roland Garros

Россиянка Варвара Грачёва переиграла американку Софию Севинг со счётом 7/6 (6), 6/4 в первом круге юниорского «Ролан Гаррос».

Россиянка Варвара <span class=error>Грачёва</span> переиграла американку Софию <span class=error>Севинг</span> со счётом 7/6 (6) 6/4 в первом круге <span class=error>юниорского</span> <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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За 1 час 48 минут 16-летняя Грачёва ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала пять брейков, а 17-летняя Севинг выполнила два эйса, девять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Следующая оппонентка Грачёвой на Открытом первенстве Франции среди юниоров станет известна позже.
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