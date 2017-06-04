Варвара Грачёва вышла во второй круг юниорского Roland Garros

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За 1 час 48 минут 16-летняя Грачёва ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала пять брейков, а 17-летняя Севинг выполнила два эйса, девять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Следующая оппонентка Грачёвой на Открытом первенстве Франции среди юниоров станет известна позже.