Варвара Грачёва вышла во второй круг юниорского Roland Garros
Россиянка Варвара Грачёва переиграла американку Софию Севинг со счётом 7/6 (6), 6/4 в первом круге юниорского «Ролан Гаррос».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 48 минут 16-летняя Грачёва ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала пять брейков, а 17-летняя Севинг выполнила два эйса, девять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
Следующая оппонентка Грачёвой на Открытом первенстве Франции среди юниоров станет известна позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter