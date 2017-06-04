«Постройте крышу»

«Ролан Гаррос» — остаётся последним турниром «Большого шлема» без крыши. Вроде бы планы существуют, но никакой конкретики нет. Даже на US Open организаторы потратились и сумели накрыть огромный центральный корт, который визуально казался слишком большим, чтобы иметь крышу. Но вот во Франции пока отстали от остальных «Шлемов».

В этом году, правда, погода пока в целом лучше, чем в 2016-м, когда на второй неделе вообще один день был полностью отменён. Первый затяжной дождь прошёл в субботу и испортил концовку программы. В итоге воскресенье получилось более насыщенным, чем планировалось, но критического отставания не было.

Болельщики уже привыкли, что доигрывание матчей проходит вторым запуском на следующий день, но у этого правила есть исключения. Вся суть постановки матчей вторым запуском заключается в том, что чаще всего теннисисты ждут возобновления своего матча до позднего вечера. Соответственно они поздно возвращаются в отель. То есть чтобы им не бежать на тренировку в 8 утра, организаторы дают возможность теннисистам выспаться и ставят первыми матчи тех игроков, которые заблаговременно покинули стадион.

Однако в субботу решение об отмене игрового дня последовало в районе семи вечера по местному времени. Хоть новость и разлетелась в интернете, болельщики на месте узнали об этом не сразу. Не все услышали объявление по спикеру, поэтому некоторые несчастные провели время в ожидании матчей на корте, когда игровой день уже официально был завершён. Но из-за того, что теннисистам не пришлось ждать до позднего вечера, матч Хачанова и Иснера поставили доигрываться первым запуском.

Карен вышел во вторую неделю

Накануне Иснер проиграл первый сет на тай-брейке, причём Джон явно был расстроен, но получил шанс остыть. Во второй партии теннисисты неожиданно много боролись на приёме. Хачанов сумел справиться со сложностями, а вот американец не выдержал в восьмом гейме и отдал подачу под ноль. Забегая вперёд отметим, что это был единственный брейк в матче.

Выиграв второй сет, Карен имел тройной брейк-пойнт на старте третьего. Здесь Иснер включил подачу и вытащил себя из болота. В итоге дело дошло до второго в матче тай-брейка, на котором Хачанов вёл 5:2. Вот только в нужный момент у Карена пропала первая подача. Иснер отыгрался и исполнил эйс на своём сетболе.

Тяжело было прийти в себя после упущенного шанса завершить матч в трёх партиях, поэтому на старте четвёртого сета у Хачанова начались проблемы на подаче. До этого на протяжении семи сетов он не давал своим соперникам брейк-пойнтов на подаче. А тут у Иснера было три шанса в одном гейме и ещё один в другом. Где-то немного помог Джон, но в основном удачно действовал Карен. А в середине сета он уже наладил подачу, и теннисисты добрались до третьего тай-брейка за матч.

До старта игры статистика тай-брейков у теннисистов выглядела не слишком многообещающе для Карена. Но на деле он отлично проводил 13-е геймы в этом поединке. На третьем тай-брейке он повёл 5:1 после приёма навылет на первой подаче соперника. Потом, конечно, россиянин немного зажался и стал играть пассивно даже на своей подаче. Иснер в важный момент использовал укороченные. Вообще этот удар великолепно проходил у американца на протяжении всего матча, однако при счёте 5:3 Джон дал слабину и укоротил в сетку. А потом Хачанов использовал матчбол!

На своём первом «Ролан Гаррос» в основной сетке Хачанов добрался до второй недели, где сыграет против Энди Маррея. Матч состоится уже в понедельник. Ко встрече с первой ракеткой мира Карен подойдёт с серией из 48 удержанных подач кряду. Хотя, конечно, против такого хорошего игрока на приёме как Энди, продлить эту серию будет весьма непросто.

Первая встреча Кузнецовой и Возняцки на грунте

А на центральном корте программу дня открывали Каролина Возняцки и Светлана Кузнецова. Теннисистки встретились в третий раз за последние четыре турнира «Большого шлема». Причём на Уимблдоне в 2016-м они сыграли в первом круге. Светлана, узнав о жребии, не могла поверить, что она играет с Каролиной в стартовом раунде. «Ты имеешь ввиду канадскую Возняцки?», — переспрашивала она своего тренера. Тот матч на Уимблдоне она выиграла, но вот на US Open-2016 она уступила, хотя доминировала на старте встречи. К US Open Каролина была близка к вылету из первой сотни, но тот матч с Кузнецовой вернул её к жизни. Она дошла до полуфинала в Нью-Йорке, а через несколько месяцев вернулась в первую десятку.

Любопытно, что это был уже 14-й очный матч теннисисток, но на грунте они ни разу не встречались. Это покрытие, безусловно, давало преимущество Кузнецовой, которая отлично чувствует себя на глине, а вот у Возняцки всё наоборот. Однако на этом турнире Светлана не показывала по-настоящему уверенной игры. Все матчи у неё проходили в борьбе. В третьем круге она больше трёх часов билась с Чжан Шуай и сама после матча призналась, что играла плохо. Хотя Возняцки тоже отдала два сета на пути во вторую неделю турнира.

Со старта матча у Кузнецовой не получилось взять инициативу. Она старалась играть активно, но её удары не пробивали оборону датчанки, которая периодически удачно контратаковала. В итоге к концу первого сета статистика была удивительная статистика: 12 ударов навылет у Возняцки и только три у Светланы! Первые геймы стартовой партии прошли в борьбе, но потом наступил резкий спад в игре россиянки, и она взяла только один гейм за сет.

Постепенно Кузнецова завязала борьбу во втором сете. По-прежнему у неё не всё получалось, но всё-таки удачных атак стало больше. Снова было много упорных геймов, но теперь уже их удачнее провела Светлана. В самой концовке сета она дважды удачно контратаковала и перевела игру в третью партию.

Однако перехватить инициативу на старте решающего сета не вышло. Снова у россиянки стало больше ошибок, поэтому она дважды уступила свою подачу. Кузнецова начала отыгрываться и была в одном мяче от того, чтобы сравнять счёт. Однако с брейк-пойнта при счёте 2:3 Светлана проиграла 11 розыгрышей кряду и потерпела поражение.

До матча теннисистки были соседями по рейтингу. Эта победа позволит Возняцки обойти Кузнецову и Конту в следующем рейтинг-листе WTA. Датчанка вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» во второй раз в карьере, причём первый был семь лет назад. Там она сыграет с Самантой Стосур или Еленой Остапенко.

Подвиги Мартич

Среди остальных матчей первой половины дня можно выделить спринт Петры Мартич. Хорватка вернулась в тур после тяжёлой травмы и уже из квалификации дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос». В третьем раунде она за 48 минут разобралась с Анастасией Севастовой — 6:1, 6:1. В следующем круге Петра сыграет против Элины Свитолиной. Лидер гонки WTA в воскресенье не испытала серьёзных проблем против Магды Линетт. Хотя во втором сете полька поборолась, но в ключевых розыгрышах украинка действовала блестяще.

Вторая ракетка турнира — Каролина Плишкова — свой матч проводила только на пятом корте по значимости. Там она переиграла Карину Виттёфт, хотя в первом сете чешка уступала с брейком. Сетка у Плишковой просто великолепная, ведь в четвёртом раунде она сыграет с Сепеде-Ройг, а дальше возможна встреча против Корне или Гарсии. Напомним, что Плишковой будет достаточно выйти в финал, чтобы стать первой ракеткой мира. В полуфинале она может сыграть с Симоной Халеп, которая станет первой в случае успеха на турнире.

У мужчин тяжёлую победу одержал Кей Нисикори. Его матч накануне прервали в четвёртом сете. Кей взял первые два у Чхун Хёна, но затем начались проблемы. Перед дождём японец брал медицинский тайм-аут, так что пауза явно была вовремя для восьмого сеяного. После возобновления игры Нисикори отдал четвёртый сет под ноль, но сумел дожать молодого соперника в упорном пятом сете. Шансы Фернандо Вердаско в игре четвёртого раунда против Нисикори выглядят перспективно.

В ещё одной доигровке предыдущего игрового дня Ришар Гаске не смог завершить встречу против Гаэля Монфиса. Гаске взял вторую партию, но после позвал врача, который нанёс ему повязку на ногу. К середине третьего сета стало ясно, что Ришар не сможет доиграть матч. Гаэлю в следующем круге предстоит матч против Стэна Вавринки.

Первым четвертьфиналистом в мужском турнире стал Рафаэль Надаль. Испанец накануне отметил свой 31-й день рождения, а на следующий день отдал всего пять геймов Роберто Баутиста-Агуту. Очень впечатляюще пока смотрится на этом турнире Рафаэль и является явным фаворитом на то, чтобы выиграть свой 10-й «Ролан Гаррос».