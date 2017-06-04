Карен — покоритель великанов. Хачанов вышел в четвёртый круг
4 июня в Париже Хачанов не дрогнул в доигровке матча с Иснером и вышел в 4-й круг, а Кузнецова в 1/8 финала уступила Возняцки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Постройте крышу»
«Ролан Гаррос» — остаётся последним турниром «Большого шлема» без крыши. Вроде бы планы существуют, но никакой конкретики нет. Даже на US Open организаторы потратились и сумели накрыть огромный центральный корт, который визуально казался слишком большим, чтобы иметь крышу. Но вот во Франции пока отстали от остальных «Шлемов».
В этом году, правда, погода пока в целом лучше, чем в 2016-м, когда на второй неделе вообще один день был полностью отменён. Первый затяжной дождь прошёл в субботу и испортил концовку программы. В итоге воскресенье получилось более насыщенным, чем планировалось, но критического отставания не было.
Болельщики уже привыкли, что доигрывание матчей проходит вторым запуском на следующий день, но у этого правила есть исключения. Вся суть постановки матчей вторым запуском заключается в том, что чаще всего теннисисты ждут возобновления своего матча до позднего вечера. Соответственно они поздно возвращаются в отель. То есть чтобы им не бежать на тренировку в 8 утра, организаторы дают возможность теннисистам выспаться и ставят первыми матчи тех игроков, которые заблаговременно покинули стадион.
Однако в субботу решение об отмене игрового дня последовало в районе семи вечера по местному времени. Хоть новость и разлетелась в интернете, болельщики на месте узнали об этом не сразу. Не все услышали объявление по спикеру, поэтому некоторые несчастные провели время в ожидании матчей на корте, когда игровой день уже официально был завершён. Но
Карен вышел во вторую неделю
Накануне Иснер проиграл первый сет на
Выиграв второй сет, Карен имел тройной
Тяжело было прийти в себя после упущенного шанса завершить матч в трёх партиях, поэтому на старте четвёртого сета у Хачанова начались проблемы на подаче. До этого на протяжении семи сетов он не давал своим соперникам
До старта игры статистика
На своём первом «Ролан Гаррос» в основной сетке Хачанов добрался до второй недели, где сыграет против Энди Маррея. Матч состоится уже в понедельник. Ко встрече с первой ракеткой мира Карен подойдёт с серией из 48 удержанных подач кряду. Хотя, конечно, против такого хорошего игрока на приёме как Энди, продлить эту серию будет весьма непросто.
Первая встреча Кузнецовой и Возняцки на грунте
А на центральном корте программу дня открывали Каролина Возняцки и Светлана Кузнецова. Теннисистки встретились в третий раз за последние четыре турнира «Большого шлема». Причём на Уимблдоне в 2016-м они сыграли в первом круге. Светлана, узнав о жребии, не могла поверить, что она играет с Каролиной в стартовом раунде. «Ты имеешь ввиду канадскую Возняцки?», — переспрашивала она своего тренера. Тот матч на Уимблдоне она выиграла, но вот на US Open-2016 она уступила, хотя доминировала на старте встречи. К US Open Каролина была близка к вылету из первой сотни, но тот матч с Кузнецовой вернул её к жизни. Она дошла до полуфинала в
Любопытно, что это был уже 14-й очный матч теннисисток, но на грунте они ни разу не встречались. Это покрытие, безусловно, давало преимущество Кузнецовой, которая отлично чувствует себя на глине, а вот у Возняцки всё наоборот. Однако на этом турнире Светлана не показывала
Со старта матча у Кузнецовой не получилось взять инициативу. Она старалась играть активно, но её удары не пробивали оборону датчанки, которая периодически удачно контратаковала. В итоге к концу первого сета статистика была удивительная статистика: 12 ударов навылет у Возняцки и только три у Светланы! Первые геймы стартовой партии прошли в борьбе, но потом наступил резкий спад в игре россиянки, и она взяла только один гейм за сет.
Постепенно Кузнецова завязала борьбу во втором сете.
Однако перехватить инициативу на старте решающего сета не вышло. Снова у россиянки стало больше ошибок, поэтому она дважды уступила свою подачу. Кузнецова начала отыгрываться и была в одном мяче от того, чтобы сравнять счёт. Однако с
До матча теннисистки были соседями по рейтингу. Эта победа позволит Возняцки обойти Кузнецову и Конту в следующем
Подвиги Мартич
Среди остальных матчей первой половины дня можно выделить спринт Петры Мартич. Хорватка вернулась в тур после тяжёлой травмы и уже из квалификации дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос». В третьем раунде она за 48 минут разобралась с Анастасией Севастовой — 6:1, 6:1. В следующем круге Петра сыграет против Элины Свитолиной. Лидер гонки WTA в воскресенье не испытала серьёзных проблем против Магды Линетт. Хотя во втором сете полька поборолась, но в ключевых розыгрышах украинка действовала блестяще.
Вторая ракетка турнира — Каролина Плишкова — свой матч проводила только на пятом корте по значимости. Там она переиграла Карину Виттёфт, хотя в первом сете чешка уступала с брейком. Сетка у Плишковой просто великолепная, ведь в четвёртом раунде она сыграет с
У мужчин тяжёлую победу одержал Кей Нисикори. Его матч накануне прервали в четвёртом сете. Кей взял первые два у Чхун Хёна, но затем начались проблемы. Перед дождём японец брал медицинский
В ещё одной доигровке предыдущего игрового дня Ришар Гаске не смог завершить встречу против Гаэля Монфиса. Гаске взял вторую партию, но после позвал врача, который нанёс ему повязку на ногу. К середине третьего сета стало ясно, что Ришар не сможет доиграть матч. Гаэлю в следующем круге предстоит матч против Стэна Вавринки.
Первым четвертьфиналистом в мужском турнире стал Рафаэль Надаль. Испанец накануне отметил свой 31-й день рождения, а на следующий день отдал всего пять геймов Роберто
Во второй половине игрового дня в Париже выделятся встреча Кристины Младенович против Гарбинье Мугурусы. Кроме того свой матч против Альберта
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter