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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974651/
4 июня 2017, 16:39 | Теннис | GoTennis.ru

French Open. Гаэль Монфис стал участником 1/8 финала турнира на отказе соперника

16-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис, вышел в 1/8 финала Открытого первенства Франции, поскольку его соперник, француз Ришар Гаске, занимающий 25-ю строчку рейтинга ATP, отказался от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 7/6 (5), 5/7, 4/3.

16-я ракетка мира француз <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> вышел в 1/8 финала Открытого первенства Франции поскольку его соперник француз <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> занимающий 25-ю строчку рейтинга ATP отказался от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 7/6 (5) 5/7 4/3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки и реализовали по два брейк-пойнта, при этом 30-летний Монфис сделал четыре эйса, а его оппонент — два. Ранее счёт в личных встречах был 7:6 в пользу Гаэля.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Монфис сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой.
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