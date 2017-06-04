French Open. Гаэль Монфис стал участником 1/8 финала турнира на отказе соперника
16-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис, вышел в 1/8 финала Открытого первенства Франции, поскольку его соперник, француз Ришар Гаске, занимающий 25-ю строчку рейтинга ATP, отказался от продолжения борьбы. Матч завершился при счёте 7/6 (5), 5/7, 4/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки и реализовали по два
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Монфис сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter