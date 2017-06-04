French Open. Гаэль Монфис стал участником 1/8 финала турнира на отказе соперника

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Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время они допустили по три двойные ошибки и реализовали по два брейк-пойнта, при этом 30-летний Монфис сделал четыре эйса, а его оппонент — два. Ранее счёт в личных встречах был 7:6 в пользу Гаэля.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Монфис сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой.