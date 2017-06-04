Открытый чемпионат Франции. Рафаэль Надаль отдал своему сопернику только пять геймов

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Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 31-летний Надаль сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов, а 29-летний Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу Рафаэля.