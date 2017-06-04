Открытый чемпионат Франции. Рафаэль Надаль отдал своему сопернику только пять геймов
Четвёртая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в трёх сетах нанёс поражение своему соотечественнику Роберто
Баутисте-Агуту, занимающему 18-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2, 6/2 в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
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Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 31-летний Надаль сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал семь
Следующим соперником Надаля на French Open станет либо канадец Милош Раонич, либо испанец Пабло
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