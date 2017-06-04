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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974522/
4 июня 2017, 16:15 | Теннис | GoTennis.ru

Открытый чемпионат Франции. Рафаэль Надаль отдал своему сопернику только пять геймов

Четвёртая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в трёх сетах нанёс поражение своему соотечественнику Роберто Баутисте-Агуту, занимающему 18-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2, 6/2 в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

Четвёртая ракетка мира испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> в трёх сетах нанёс поражение своему соотечественнику <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутисте-Агуту</nobr> занимающему 18-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 6/2 6/2 в четвёртом круге <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время 31-летний Надаль сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов, а 29-летний Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:0 в пользу Рафаэля.

Следующим соперником Надаля на French Open станет либо канадец Милош Раонич, либо испанец Пабло Карреньо-Буста.
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