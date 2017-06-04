Мартон Фучович стал победителем «Челленджера» в Виченце

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 21 минуту. За это время 25-летний Фучович сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 22-летний Дьере дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал четыре брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Италии составляет €43,000.