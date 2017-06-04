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https://sport.mail.ru/news/tennis/29974445/
4 июня 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мартон Фучович стал победителем «Челленджера» в Виченце

148-я ракетка мира, венгр Мартон Фучович, одолел серба Ласло Дьере, занимающего 135-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 7/6 (7), 6/2 в финале «Челленджера» в финале «Челленджера» в Виченце (Италия).

148-я ракетка мира венгр <span class=error>Мартон</span> Фучович одолел серба <span class=error>Ласло</span> <span class=error>Дьере</span> занимающего 135-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 7/6 (7) 6/2 в финале Челленджера в финале Челленджера в <span class=error>Виченце</span> (Италия). Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 21 минуту. За это время 25-летний Фучович сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 22-летний Дьере дважды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал четыре брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Италии составляет €43,000.
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