Мартон Фучович стал победителем «Челленджера» в Виченце
148-я ракетка мира, венгр Мартон Фучович, одолел серба Ласло Дьере, занимающего 135-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 7/6 (7), 6/2 в финале «Челленджера» в финале «Челленджера» в Виченце (Италия).
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Встреча длилась 2 часа 21 минуту. За это время 25-летний Фучович сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал пять
Напомним, что общий призовой фонд «Челленджера» в Италии составляет €43,000.
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